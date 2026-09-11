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بازده اوراق ۳۰ ساله خزانهداری آمریکا با عبور از ۵.۳۴ درصد، به بالاترین حد از سال ۲۰۰۷ رسید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، پس از اینکه خزانهداری آمریکا ۵ میلیارد و ۱۸۷ میلیون دلار از اوراق قرضه ۱۰ تا ۲۰ ساله را بازخرید کرد روند نوسانی در بازارهای مختلف آغاز شد.
کارشناسان اقتصادی در این زمینه میگویند این رقم حتی از سطح ۶ میلیارد دلاری که پیشتر در این هفته موجب ناامیدی بازار شده بود نیز کمتر است.
بازدهی اوراق ۱۰ ساله آمریکا پس از این رویداد، به بالاترین سطح روز و بالاترین رقم از سال ۲۰۲۳ رسید. شاخص نزدک نیز با افت ۱ ٫ ۰ درصدی، در پایینترین سطح روزانه خود قرار گرفت.
از سوی دیگر به گزارش الجزیره، بازار مالی شاهد رشد بیسابقه بازدهی اوراق قرضه دولتی آمریکا بود که نشاندهنده تغییرات مهم در اقتصاد جهانی است.
برهمین اساس بازدهی اوراق قرضه ۳۰ ساله آمریکا با جهش ناگهانی به ۵.۳۶ درصد، بالاترین سطح خود را از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۷ ثبت کرد و طبق اطلاعات منتشر شده خزانهداری آمریکا ۵ میلیارد و ۱۸۷ میلیون دلار از اوراق قرضه ۱۰ تا ۲۰ ساله را بازخرید کرد.
در سال ۲۰۰۸، آمریکا برای کنترل بحران، نرخ بهره را بالا برد، اما امروز، محرک افزایش نرخ بهره، بحرانزا است.
لازم به یادآوری است که مرحله بعدی بازخرید اوراق در خزانهداری ۲۴ سپتامبر انجام خواهد شد.
هم اکنون، بدهی ملی آمریکا از مرز ۴۰ تریلیون دلار گذشته و در ۵ ماه، ۱ تریلیون دلار دیگر اضافه شده، دولت فدرال سالانه حدود ۱.۱ تریلیون دلار فقط بهره بدهی پرداخت میکند و هر یک واحد افزایش در بازده، میلیاردها دلار به هزینه سالانه بهره اضافه میکند.