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با تشدید تنشها در غرب آسیا و نگرانی معاملهگران درباره اختلال در عرض قیمت نفت خام برنت در معاملههای روز پنجشنبه با بیش از ۴ درصد رشد از ۱۰۹ دلار در هر بشکه گذشت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، قیمت نفت خام شاخص برنت با حدود ۸ دلار افزایش از ۱۰۹ دلار در هر بشکه گذشت.
در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا با ۳ دلار و ۹۹ سنت یا ۴.۱۵ درصد افزایش به ۱۰۰ دلار و ۴ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.
این نخستین رشد قیمت نفت آمریکا به بالای ۱۰۰ دلار از ماه مه تاکنون است.
قیمت نفت برنت به دلیل درگیریهای غرب آسیا از پایینترین سطح در اوایل ماه اوت، بیش از ۳۰ درصد رشد یافته است.
جان ایوانز، تحلیلگر مؤسسه پیویام، گفت: افزایش اخیر قیمتها، رویکرد بازار را آشکار میکند. این درگیریها حتی بیشتر از پیشبینی ماه گذشته ادامه خواهد داشت. در صورت کاهش عرضه و صادرات نفت، تعادل بازار نفت همچنان اندک و قیمتها همچنان بالاست.
با وجود اینکه نگرانی درباره اختلال طولانیمدت و شدیدتر در عرضه ازسوی تولیدکنندگان خلیج فارس، قیمت نفت برنت را به بالای ۱۰۰ دلار رسانده است، اما به گفته تحلیلگران، دوام این افزایش قیمت به چین بستگی خواهد داشت.
تحلیلگران مؤسسه آیانجی با انتشار یادداشتی اعلام کردند که چین، بزرگترین واردکننده نفت خام جهان، پس از ماهها کاهش تقاضا، در هفتههای اخیر خرید خود را افزایش داده و اوضاع بازارهای فیزیکی نفت خام را تقویت کرده است.
تحلیلگران این مؤسسه اعلام کردند که تداوم بهبود خرید چین میتواند تأثیر هرگونه اختلال در عرضه را تشدید کند و سبب افزایش قیمتها شود، در حالی که کاهش واردات میتواند از روند رشد بازار جلوگیری کند.
دیوید جوربناز، مدیر بازار جهانی نفت در شرکت ارائه خدمات اطلاعات کالا (ICIS)، گفت: پیشبینیهای کاهشی در چند ماه اخیر بر اساس افت تقاضای چین بوده است.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) روز پنجشنبه با انتشار گزارش ماهانه، پیشبینی خود را درباره رشد تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ به ۳۸۰ هزار بشکه در روز کاهش داد که پنجمین بازنگری کاهشی پیاپی این سازمان به شمار میرود.
در همین حال، نظرسنجی رویترز نشان داد به دلیل اختلال در صادرات عربستان سعودی در پی جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تولید نفت اوپک در ماه اوت ۶۴۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است.