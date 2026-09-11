به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد: گزارشی درباره وقوع حادثه در فاصله حدود چهار مایل دریایی غرب شهر خصب عمان دریافت کرده است.

بر اساس این گزارش ناخدای یک کشتی از برخورد چهار پرتابه ناشناس به دو کشتی در فاصله چهار مایل دریایی غرب خصب عمان خبر داده است.

این حادثه باعث آتش‌سوزی در یکی از کشتی‌ها شده و ناخدای آن از وضع کشتی دوم که بیش از ۱۱ کیلومتر دورتر بوده، اطلاعی ندارد.