تیم جراحی بیمارستان شهیدچمران بروجرد توانستند دست نوجوانی را به او بگردانند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ،در دل روستاهای بروجرد، پمپ تراکتور، در یک چشم به هم زدن، دست نوجوانی را از تن جدا کرد.

خون،فریاد و مسیری پر از اضطراب تا بیمارستان شهیدچمران بروجرد.

اما اینجا، بروجردِ این روزها، دیگر پایان ماجرا نبود.

تیمی به سرپرستی دکتر محمد گرشاسبی، فوق تخصص عروق، با دستانی ماهر و دقتی وصف ناپذیر، پای پیوندی بی سابقه در غرب کشور ایستادند.

استخوان، تاندون، عروق و اعصاب؛ یکی یکی با ظرافت تمام پیوند زده شدند.