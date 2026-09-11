عملی موفقیت آمیز از تیم جراحی بیمارستان چمران بروجرد
تیم جراحی بیمارستان شهیدچمران بروجرد توانستند دست نوجوانی را به او بگردانند.
خون،فریاد و مسیری پر از اضطراب تا بیمارستان شهیدچمران بروجرد.
اما اینجا، بروجردِ این روزها، دیگر پایان ماجرا نبود.
تیمی به سرپرستی دکتر محمد گرشاسبی، فوق تخصص عروق، با دستانی ماهر و دقتی وصف ناپذیر، پای پیوندی بی سابقه در غرب کشور ایستادند.
استخوان، تاندون، عروق و اعصاب؛ یکی یکی با ظرافت تمام پیوند زده شدند.
جریان خون برگشت ،حالا نوبت به صبر، برای بازگشت تدریجی حس و حرکت بود. اینبار، نوجوان بروجردی در شهر خودش، فرصت دوباره گرفت.