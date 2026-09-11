منابع بیمارستانی در نوار غزه اعلام کردند در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف این باریکه در روز پنجشنبه ۹ نفر از جمله دو کودک به شهادت رسیدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام بیمارستان شفاء در غرب شهر غزه چهار فلسطینی از یک خانواده که ۲ نفر آنها کودک بودند، در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شمال نوار غزه، شهید شدند.

این بیمارستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که پیکر چهار شهید از یک خانواده پس از بمباران خانه‌ای در «بیت لاهیا» در شمال نوار غزه را تحویل گرفته است.

این بیانیه افزود که در میان شهدا، ۲ دختر ۸ و ۱۲ ساله نیز وجود دارند.

یک منبع امنیتی فلسطینی در غزه گزارش داد که هواپیما‌های جنگی رژیم صهیونیستی پس از نیمه‌شب، ۲ حمله هوایی به بیت لاهیا و اردوگاه پناهندگان جبالیا انجام دادند.

نیرو‌های رژیم صهیونی همچنین چادر‌های محل اسکان آوارگان و آمبولانس‌ها را گلوله‌باران کردند.

در همین حال، بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، پنج نفر در سه حمله هوایی دیگر رژیم اسرائیل به جنوب غزه شهید شدند و تعداد شهدای روز پنجشنبه به ۹ نفر افزایش یافت.

این منبع افزود که در پی حمله پهپادی به تجمع شهروندان فلسطینی در اطراف مسجد «القبه» در غرب خان‌یونس، دستکم سه نفر به شهادت رسیدند و پنج نفر زخمی شدند.

گزارش‌ها حاکی است از زمان برقراری آتش‌بس در اکتبر ۲۰۲۵، بیش از هزار و ۳۰۰ فلسطینی در غزه به شهادت رسیده‌اند.