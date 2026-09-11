مشاور وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر مشارکتی بودن الگوی مدرسه تراز گفت: برنامه مدرسه نباید فقط برنامه مدیر باشد، بلکه باید محصول مشارکت اعضای گروه برنامه‌ریزی و ذی‌نفعان مدرسه باشد.

تأکید بر مشارکت مدیر، معلمان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها

تأکید بر مشارکت مدیر، معلمان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مشاور وزیر آموزش و پرورش در ارتقای کیفیت آموزش مدارس دولتی و کمک به استقرار مدرسه تراز سند تحول از آماده‌سازی سامانه «مدرسه تراز» برای رونمایی خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این سامانه، امکان برنامه‌ریزی، ارزیابی، تحلیل داده و رصد وضع مدارس در سطوح مدرسه، منطقه، استان و ستاد به‌صورت یکپارچه فراهم خواهد شد.

علیرضا کمرئی در نشست شورای راهبری الگوی «مدرسه تراز» با توجه به سامانه رصد، گفت: در این سامانه تلاش شده است تا بخش عمده فرآیند‌های پیچیده برنامه‌ریزی، پردازش داده، تحلیل و نگاشت اطلاعات، انجام شود و مدیر مدرسه، بیشتر نقش انتخاب، تأیید و تصمیم‌گیری را بر عهده داشته باشد.

«مدرسه تراز» دستیار مدیریت مدرسه

کمرئی با بیان اینکه «مدرسه تراز» با بسیاری از سامانه‌های موجود آموزش و پرورش متفاوت است، گفت: بسیاری از سامانه‌های موجود به‌طور عمده، محل انباشت و استخراج داده هستند، اما سامانه مدرسه تراز یک سامانه تعاملی و به نوعی دستیار مدیریت مدرسه است.

او ادامه داد: این سامانه به مدیر کمک می‌کند با استفاده از داده‌های واقعی مدرسه، برنامه‌ریزی و تحلیل علمی داشته باشد و در نهایت، تصمیم‌های مدیریتی خود را بر مبنای اطلاعات و شواهد اتخاذ کند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ظرفیت این سامانه برای پوشش مدارس کشور، اظهار داشت: تصور کنید ۱۳۴ سنجه در مدارس کشور مورد بررسی قرار گیرد؛ مجموعه داده‌ای که از این طریق تولید می‌شود، می‌تواند ظرفیت بسیار ارزشمندی برای سیاست‌گذاری و راهبری آموزش و پرورش ایجاد کند.

تحلیل ۱۳۴ سنجه بدون بار سنگین محاسبه‌ای برای مدیر

کمرئی با توجه به فرآیند تحلیل راهبردی در سامانه، گفت: در یکی از مراحل، ۱۳۴ سنجه مدرسه مورد تحلیل قرار می‌گیرد و در صورت انجام دستی این فرآیند، حجم بسیار زیادی از محاسبه‌ و تحلیل بر عهده مدیر و گروه مدرسه قرار می‌گرفت.

او اضافه کرد: این اقدام در سامانه به‌صورت خودکار انجام می‌شود و پس از ورود داده‌ها، تحلیل شکاف میان وضعیت موجود و وضع مطلوب مدرسه صورت می‌گیرد و مهم‌ترین نقاط دارای شکاف به مدیر معرفی می‌شود.

به گفته کمرئی، در ادامه، نقاط ضعف به مسائل کلیدی تبدیل می‌شوند و سامانه می‌تواند برای این مسائل، اهداف و راهبرد‌های پیشنهادی ارائه کند؛ سپس، مدیر و گروه برنامه‌ریزی مدرسه با بررسی این پیشنهادها، گزینه‌های مناسب را انتخاب و تأیید می‌کنند.

۱۲ گام برای برنامه‌ریزی راهبردی مدرسه

او با شرح ساختار سامانه، بیان کرد: الگوی «مدرسه تراز» در سه موضوع اصلی برنامه راهبردی، برنامه عملیاتی و ارزیابی طراحی شده است و بخش برنامه راهبردی در قالب ۵ مرحله و ۱۲ گام دنبال می‌شود.

کمرئی، تشکیل گروه برنامه‌ریزی، تدوین اساسنامه، توافقنامه، تعیین وظایف، تحلیل ذی‌نفعان، شناسایی ارزش‌های مدرسه، تدوین چشم‌انداز و مأموریت، تحلیل راهبردی، شناسایی مسائل کلیدی و تعیین اهداف و راهبرد‌ها را از جمله مراحل این فرآیند عنوان کرد.

او گفت: در مراحل ابتدایی، گروه برنامه‌ریزی مدرسه تشکیل می‌شود و با توجه به اندازه و ساختار هر مدرسه، تقسیم وظایف متناسب با شرایط آن پیشنهاد خواهد شد.

تأکید بر مشارکت مدیر، معلمان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها

مشاور وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر مشارکتی بودن الگوی مدرسه تراز، اظهار داشت: برنامه مدرسه نباید فقط برنامه مدیر باشد، بلکه باید محصول مشارکت اعضای گروه برنامه‌ریزی و ذی‌نفعان مدرسه باشد.

او اضافه کرد: سامانه در مرحله تحلیل ذی‌نفعان، گروه‌های مختلفی را که از مدرسه تأثیر می‌پذیرند یا بر آن اثر می‌گذارند، شناسایی می‌کند و با استفاده از ماتریس قدرت و علاقه، ذی‌نفعان کلیدی مشخص می‌شوند.

کمرئی ادامه داد: انتظارات ذی‌نفعان کلیدی نیز پس از جمع‌آوری و تحلیل، مبنای تعیین ارزش‌های کلیدی مدرسه قرار می‌گیرد و مدرسه در نهایت می‌تواند سه تا پنج ارزش کلیدی را برای یک دوره مشخص، انتخاب و بر اساس آن‌ها برنامه‌ریزی کند.

چشم‌انداز مدرسه از دل داده‌ها و ظرفیت‌های واقعی

او درباره تدوین چشم‌انداز نیز گفت: چشم‌انداز مدرسه باید مبتنی بر ارزش‌ها، انتظارات ذی‌نفعان، قوت‌های مدرسه و فرصت‌های موجود باشد.

کمرئی اضافه کرد: سامانه با استفاده از داده‌های مدرسه، پیشنهاد‌هایی برای چشم‌انداز ارائه می‌کند و گروه مدرسه می‌تواند پس از بررسی و ارزیابی، گزینه مناسب را انتخاب کند. پس از آن نیز مأموریت مدرسه، متناسب با چشم‌انداز تعیین خواهد شد.

سامانه‌ای مبتنی بر قواعد؛ هوش مصنوعی در گام‌های بعدی

مشاور وزیر آموزش و پرورش با توجه به فناوری به‌کار رفته در سامانه، تصریح کرد: نسخه فعلی سامانه، مبتنی بر قواعد و نگاشت‌های از پیش طراحی‌شده است و در حال حاضر از هوش مصنوعی استفاده نمی‌کند.

او اظهار داشت: با این حال، سامانه باید دوره بلوغ خود را بگذراند و در سال‌های آینده می‌توان ظرفیت‌هایی مانند یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی را به آن اضافه کرد تا فرآیند‌های موجود بیش از پیش بهینه شوند.

رصد وضع مدرسه‌ها از ابتدای مهر

کمرئی درباره زمان بهره‌برداری از سامانه نیز گفت: در حال حاضر داده‌های آزمایشی چند مدرسه وارد سامانه خواهد شد تا جریان داده و عملکرد بخش‌های مختلف آن مورد آزمایش قرار گیرد.

او اضافه کرد: پس از انجام آزمایش‌های اولیه و ارائه آموزش‌های لازم به اعضای دبیرخانه‌ها و مدیران مرتبط، زمینه رونمایی و ورود سامانه به مرحله عملیاتی فراهم خواهد شد و امیدواریم از ابتدای مهر بتوانیم رصد وضع مدرسه‌ها را با این سامانه آغاز کنیم.

مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: در ارتقای کیفیت آموزش مدرسه‌های دولتی، با استقرار کامل سامانه، شورای راهبری نیز در نشست‌های آینده می‌تواند تصویری شفاف‌تر از وضع هر استان، منطقه و مدرسه در اختیار داشته باشد و تصمیم‌گیری‌ها را بر مبنای داده‌های واقعی انجام دهد.

کمرئی تأکید کرد: سامانه «مدرسه تراز» یک محصول ثابت و نهایی نیست، بلکه باید در فرآیند بهره‌برداری، بازخوردگیری و اصلاح، مسیر بلوغ خود را بگذراند و تجربه مدرسه‌ها، استان‌ها و معاونت‌های مختلف در تکامل آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت.