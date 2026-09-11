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معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با توجه به قرار گرفتن «استقرار الگوی مدرسه تراز» در شمار برنامههای اصلی این معاونت، از پیشبینی ساز و کارهای اجرایی این طرح در سطح استانها و مناطق خبر داد و بر تداوم آموزش و توانمندسازی مدیران و راهبران مدارس تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید مصطفی آذرکیش در نشست شورای راهبری «الگوی مدرسه تراز» گفت: استقرار الگوی مدرسه تراز از ابتدای اجرای این برنامه، در زمره برنامههای اصلی آموزش متوسطه قرار داشته و این موضوع در برنامه ارسالی به استانها نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
او با توجه به پیشبینی دبیرخانههای اجرایی الگوی مدرسه تراز در سراسر کشور، گفت: در ۷۲۵ منطقه و ادارههای کل آموزش و پرورش، دبیرخانه اجرایی استقرار الگوی مدرسه تراز پیشبینی شده است. این دبیرخانه الزاماً نیازمند اتاق یا فضای مستقل نیست و میتواند در محل معاونتهای آموزشی نیز فعالیت خود را دنبال کند.
معاون آموزش متوسطه گفت: در مراحل نخست اجرای طرح، کارهایی در زمینه آموزش و توانمندسازی مدیران و راهبران تحول آموزشی انجام شده و رویکرد «باهمآموزی، از همآموزی و به همآموزی» در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است.
او با اشاره به آموزش راهبران و مدیران مدارس، ادامه داد: در این فرآیند، راهبران و مدیران آموزشی با هدف آشنایی با الزامهای استقرار الگوی مدرسه تراز و ارتقای توانمندی حرفهای و تخصصی آموزش دیدهاند و تلاش شده است از ظرفیت معاونتهای آموزشی استانها و مناطق برای پیشبرد این برنامه استفاده شود.
آذرکیش در ادامه با توجه به تجربه اجرای الگو در سال گذشته، گفت: در آن مقطع، سامانه مدرسه تراز هنوز بهطور کامل در اختیار مدارس قرار نگرفته بود و به همین علت، بخش قابل توجهی از آموزشها با هدف گفتمانسازی انجام شد و رصد کارهای مدارس بیشتر بر پایه خودارزیابی و نظارتهای موردی صورت گرفت.
او اظهار داشت: با توجه به زمانبندی استقرار الگو، در دوره جدید آموزش مدیران و عوامل مرتبط با اجرای طرح و همچنین فرآیند پایش و ارزیابی آن با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
معاون آموزش متوسطه با اشاره به کارهای انجامشده در این معاونت، تصریح کرد: دبیرخانه الگوی مدرسه تراز در معاونت آموزش متوسطه به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرده و نشستهای تبیین، پیگیری روند آموزش و اجرای الگو در مدارس برگزار شده است.
او، همچنین از برگزاری دورههای آموزشی برای همکاران و نمایندگان دفاتر مرتبط خبر داد و گفت: مجموعهای از نشستهای کارگاهی برای تبیین الگوی مدرسه تراز برگزار شده و نمایندگان معاونتها و سازمانهای مرتبط نیز در این نشستها حضور داشتهاند.
آذرکیش با توجه به بخشنامههای ابلاغی به استانها، تصریح کرد: در چارچوب برنامههای طرح مهر نیز بر تداوم برنامههای تحولی و اجرای الگوی مدرسه تراز تأکید شده است.
او تأکید کرد: همچنین مدارس دوره متوسطه موظف شدهاند که برنامه سالانه خود را با مؤلفههای الگوی مدرسه تراز هماهنگ کنند و فرآیند تدوین و بازنگری این برنامهها نیز مورد پایش قرار گیرد.
آذرکیش ادامه داد: پیشرفت تدوین برنامه سالانه مدارس مبتنی بر الگوی مدرسه تراز یکی از محورهای مورد توجه در ارزیابی عملکرد استانها بوده و آموزش راهبران نیز در فرآیند ارزیابی مورد توجه قرار گرفته است.
معاون آموزش متوسطه از تداوم فعالیت کارگروههای مرتبط با الگوی مدرسه تراز در سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: با استمرار این ساختار، توزیع ویرایش جدید کتاب الگوی مدرسه تراز در سطح استانها و مناطق، تشکیل نشستهای دبیرخانههای اجرایی و برنامهریزی برای فعالیت کارگروههای استانی در دستور کار قرار گرفته است.
او همچنین ایجاد زمینه ارتباطی در شبکه شاد میان دبیرخانه ستاد و کارگروههای استانی را از دیگر کارهای این حوزه عنوان کرد و گفت: این زمینه برای اطلاعرسانی، هماهنگی، آموزش مدیران و پیگیری روند اجرای الگو مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
آذرکیش در پایان بر ضرورت تداوم آموزش، تقویت دبیرخانههای اجرایی و حرکت از مرحله گفتمانسازی به سمت اجرای واقعی و پایش مستمر الگوی مدرسه تراز در مدارس تأکید کرد.