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بر اثر واژگونی یک دستگاه تریلی در محور اندیمشک–پلدختر یک نفر جان باخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست جمعیت هلال احمر اندیمشک گفت: روز پنجشنبه ۱۹ شهریورماه، در پی اعلام تلفنی اورژانس ۱۱۵، گزارش واژگونی یک دستگاه تریلی در کیلومتر ۳۰ محور اندیمشک–پلدختر به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر استان خوزستان اعلام شد.
امیر بیرانوند افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات حسینیه با یک دستگاه خودروی نجات به محل حادثه اعزام شد.
وی ادامه داد: نجاتگران پس از حضور در صحنه، ضمن ارزیابی و ایمنسازی محل حادثه، اقدامات لازم برای رهاسازی یک مصدوم و یک جانباخته گرفتار در خودرو را انجام دادند.
بیرانوند گفت: مصدوم پس از رهاسازی و انجام اقدامات پیشبیمارستانی، برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس ۱۱۵ تحویل داده شد و به بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک منتقل شد؛ پیکر جانباخته نیز توسط نجاتگران رهاسازی و به عوامل انتظامی در صحنه تحویل داده شد.