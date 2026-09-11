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معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش وپرورش گفت: آموزشهای پیش رو باید حول موضوع سامانه مدرسه تراز سازماندهی شود و همزمان، پایش، نظارت و ارزیابی فرآیند اجرای الگو از طریق بازدیدهای میدانی و نظارتهای تخصصی از مدارس مجری دنبال شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون آموزش ابتدایی در نشست شورای راهبری «الگوی مدرسه تراز» بر ضرورت عبور از مرحله تبیین و آموزش «الگوی مدرسه تراز» و ورود به مرحله استقرار عملیاتی آن تأکید کرد و گفت: آموزش مدیران و عوامل مدارس، تأمین منابع، ایجاد وحدت رویه و تقویت ساز و کارهای نظارت و پشتیبانی، از الزامهای اجرای این الگو است.
رضوان حکیم زاده گفت: مدیران مدارس علاوه بر آموزشهای مربوط به الگو، باید با سامانه مدرسه تراز نیز بهطور کامل آشنا شوند و امکان تمرین و استفاده عملی از آن را داشته باشند.
او، تأمین منابع و اعتبارهای لازم برای توانمندسازی، حمایت از مدارس و پشتیبانی از اجرای الگو را از دیگر الزامهای این طرح برشمرد و گفت: منابع مورد نیاز با توجه به تعداد نیروی انسانی درگیر در مدارس و به تفکیک استانها برآورد شده است تا امکان حمایت از مدارس، بهویژه مدارس کمتر برخوردار، فراهم شود.
معاون آموزش ابتدایی در ادامه بر ایجاد وحدت رویه در اجرای الگوی مدرسه تراز در دوره ابتدایی تأکید کرد و گفت: با توجه به تنوع مدارس، لازم است هماهنگی میان حوزههای مسئول و همکار انجام شود تا از شکلگیری برداشتها و رویههای متفاوت در اجرای الگو جلوگیری شود.
او تصریح کرد: بررسی سامانه و ارائه پیشنهادهای اصلاحی نیز باید با تأکید بر سادگی، کاربردپذیری، پشتیبانی از تصمیمگیری و کمک به بهبود عملکرد مدرسه دنبال شود.
چهار موضوع اصلی توانمندسازی مدیران
معاون آموزش ابتدایی با توجه به برنامههای پیشبینیشده برای توانمندسازی مدیران و عوامل مدارس، گفت: برنامهریزی مدرسهمحور و رهبری تحولی مدرسه، ارتقای کیفیت آموزش و تحول در محیطهای یادگیری، تقویت مشارکت و نقش مدرسه به عنوان کانون تربیتی محله و سنجش پیامدها و بهبود مستمر، چهار موضوع اصلی این آموزشها خواهد بود.
حکیم زاده با اشاره به نقشه راه سند تحول بنیادین، اضافه کرد: الگوی مدرسه تراز در این نقشه راه به عنوان یک موضوع در برنامههای تحولی مورد توجه قرار گرفته است و پس از مرحله توانمندسازی نیروی انسانی، اکنون اجرای الگو و استقرار آن در مدارس در دستور کار قرار دارد.
او تصریح کرد: آموزشهای پیش رو باید حول محور سامانه مدرسه تراز سازماندهی شود و همزمان، پایش، نظارت و ارزیابی فرآیند اجرای الگو از طریق بازدیدهای میدانی و نظارتهای تخصصی از مدارس مجری دنبال شود.
تأکید بر راهبری یکپارچه همه مدرسهها
معاون آموزش ابتدایی با توجه به ضرورت هماهنگی میان معاونتهای تخصصی و مجموعههای همکار، گفت: سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی، سازمان آموزش و پرورش استثنایی و ادارهکل امور شاهد و ایثارگران از جمله حوزههای همکار در اجرای این طرح هستند.
حکیم زاده تأکید کرد: راهبری اجرای کار باید به صورت متمرکز در معاونتهای آموزشی انجام شود و میان مدارس دولتی و غیر دولتی در اجرای الگو تفکیک ایجاد نشود، چون در صورت راهبری واحد، مدرسهها با یک چارچوب مشخص، زیر پوشش آموزش، نظارت و پشتیبانی قرار میگیرند.