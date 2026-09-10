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یمن در پی آزادسازی برخی مناطق با ارسال یاداشتی به سازمان ملل در خصوص هرگونه تحرک رژیم عربستان برای تشدید تنشها هشدار داد. شبکه الغدیر هم از شلیک چندین موشک یمنی به سمت اَبها و خَمیس مُشَیط خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس گزارش المیادین در یادداشت وزارت خارجه یمن تاکید شده، ملت یمن تصمیم گرفته برای رفع محاصره، معادله «محاصره در برابر محاصره» را اعمال و کشتیرانی به مقصد عربستان را ممنوع کند.
این یادداشت میافزاید، تحرکات عربستان منطقه را به سمت تشدید تنش سوق میدهد و نظام سعودی مسئول پیامدهای آن خواهد بود.
همزمان گزارشها از شنیده شدن چندین انفجار در شهرهای جنوب عربستان در پی حمله موشکی نیروهای مسلح یمن حکایت دارد.
شبکه الغدیر از شلیک چندین موشک یمنی به سمت اَبها و خَمیس مُشَیط خبر داد و اعلام کرد موشکها بهطور مستقیم به اَبها اصابت کردهاند.
شبکه الجزیره نیز به نقل از دفاع مدنی عربستان از صدور هشدار اولیه خطر در استان خَمیس مُشَیط خبر داد. با این حال، منابع رسمی در عربستان و صنعا تاکنون درباره این حملات اظهارنظری نکردهاند.
رئیس کمیته ملی امور اسرای یمن هم از آزادسازی همه اسیران این کشور از زندانهای نیروهای وابسته به عربستان سعودی در ساحل غربی یمن خبر داد.
«عبدالقادر المرتضی» گفت: نیروهای مسلح این کشور روز پنجشنبه، موفق به آزادی همه اسیران یمن از زندانهای دشمن سعودی در ساحل غربی شدند.
پیشتر نیز رئیس شورای عالی سیاسی یمن با اشاره به آزادسازی مناطق ساحل غربی این کشور از دست نیروهای وابسته به عربستان سعودی، از تثبیت اوضاع در این مناطق پس از اتمام حملات علیه نیروهای کمکی دشمن سعودی خبر داده بود.
«مهدی المشاط» همچنین اشاره کرد که فرمان عفو دولت «تغییر و سازندگی» بلافاصله پس از صدور، توسط مقامات محلی به اجرا درآمده است.
چهار منبع نظامی در دولت مستعفی یمن روز پنجشنبه اعلام کردند که جنبش انصارالله موفق شده کنترل شهر بندری و تاریخی «المخا» را به دست بگیرد که این امر کنترل انصارالله را بر تنگه راهبردی «بابالمندب» به عنوان یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان بهشدت افزایش میدهد.
منابعی در دولت مستعفی یمن همچنین تأیید کردند که رزمندگان انصارالله همچنین حملاتی را علیه جزایر استراتژیک «حنیش» در دریای سرخ آغاز کردهاند.
در همین حال، نیروهای وابسته به عربستان و همپیمانان آنها در حال عقبنشینی به سمت جنوب و شهر «ذوباب» واقع در مجاورت مستقیم تنگه بابالمندب و در مقابل جزیره «بریم» هستند؛ منطقهای که تسلط بر آن و جزیره مذکور برای کنترل کامل بر این آبراه حیاتی، ضروری به شمار میرود.
روز پنجشنبه در حمله نیروهای مسلح یمن مناطق حَیس، المخا، الخوخه، تعز و الجوف آزادسازی شد و سه گردان از نظامیان مزدور وابسته به رژیم سعودی به اسارت نیروهای یمنی درآمدند.
نیروهای مسلح یمن دو جزیره راهبردی حنیش الکبری و حنیش الصغری در دریای سرخ را تصرف کردند.
گزارشها همچنین از رسیدن نیروهای یمنی به ورودی منطقه راهبردی ذوباب حکایت دارد.
وزیر دفاع دولت یمن هم پس از تسلط بر آبهای سرزمینی یمن با اعلام گسترش عملیات نظامی گفت: وارد مرحله آزادسازی سرزمین ملی، جزایر، سواحل و آبهای سرزمینی یمن از دست اشغالگران شده ایم.
به گزارش العالم، ناصر العاطفی که پیشتر شایعه ترور او مطرح شده بود، تاکید کرد، دشمن تنها زبان زور را میفهمد، ما خواهان جنگ نیستیم، اما توانایی پایان دادن به آن را داریم.
« هانس گروندبرگ» فرستاده ویژه سازمان ملل هم در پی برگزاری نشست سازمان ملل درباره یمن و درگیری ها با عربستان هشدار داد که اگر این مرحله مهار نشود، پیامدهای آن به مرزهای یمن محدود نخواهد ماند.
شبکه سیانان نیز گزارش داد بیش از ۱۰۰ مشاور نظامی آمریکا برای پشتیبانی از عملیات علیه یمن در عربستان حضور دارند و در قالب یک فرماندهی مشترک جدید، اطلاعات و پشتیبانی هدفگیری در اختیار افسران سعودی قرار میدهند.