به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز پنجشنبه تحریم‌های جدیدی را علیه آنچه نهاد‌های حامی نیرو‌های نیابتی ایران در خاورمیانه خوانده، وضع کرد.

بر اساس این گزارش، تحریم‌ها از جمله مدیران اجرایی تجاری عراقی را در بر می‌گیرد.

طبق بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، در این باره ۱۴ شخص و پنج نهاد در کشور‌های عراق، لبنان، سوریه و ترکیه تحریم شدند.

از ۱۴ شخص تحریم شده از سوی دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، ۸ نفر عراقی، ۴ نفر لبنانی، یک نفر از سوریه و یک نفر ترکیه‌ای هستند.

در میان نهاد‌هایی تحریم شده نیز، نام دو شرکت عراقی، یک شرکت و یک صرافی در لبنان و همچنین یک شرکت در دوبی به چشم می‌خورد.