در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و ساماندهی بازار، معاونت بازرسی و نظارت اداره کل صمت خوزستان از مهر و موم دو واحد صنفی متخلف در جریان گشت‌های مشترک نظارتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت ،معدن و تجارت خوزستان، با تأکید بر اینکه نظارت بر بازار فرآیندی مستمر و ضروری است، اظهار داشت: بازرسان این اداره کل با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، رصد وضعیت عرضه و قیمت‌گذاری کالاها را با دقت دنبال می‌کنند و در مسیر اجرای قانون و حمایت از حقوق مردم، از تمامی ظرفیت‌های قانونی جهت پیشگیری از تخلفات بهره می‌برند.

بهرام جباری افزود: اولویت تیم‌های بازرسی در شرایط کنونی، پایش دقیق توزیع و قیمت کالاهای اساسی و پرمصرف است. هدف ما در این بازرسی‌ها، اصلاح روند عرضه و اطمینان از رعایت قوانین نظام صنفی توسط فعالان این حوزه است و به واحدهای صنفی تأکید می‌کنیم که رعایت ضوابط، الزامی است.

وی در تشریح اقدامات صورت گرفته گفت: در روند اجرای برنامه‌های نظارتی، تیم‌های بازرسی صمت با همراهی نمایندگان اداره کل تعزیرات حکومتی و پلیس اماکن نیروی انتظامی، ۱۹ شهریور، بازرسی‌های ویژه‌ای را در سطح استان انجام دادند. این روند نظارتی منجر به شناسایی و مهر و موم ۲ واحد صنفی متخلف به دلیل عدم رعایت مقررات صنفی و نادیده گرفتن تذکرات قانونی شد.

معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: این گشت‌های مشترک با هدف پایداری نظم در بازار و پیشگیری از رفتارهای غیرقانونی، به صورت پیوسته ادامه خواهد داشت. از شهروندان تقاضا داریم در صورت مشاهده تخلفاتی نظیر گران‌فروشی یا عدم درج قیمت، مراتب را برای پیگیری‌های لازم به سامانه‌ ۱۲۴ اداره کل صمت گزارش دهند.