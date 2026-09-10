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در این نشست درباره مهمترین تحولات و موضوعات مرتبط با سیاست خارجی و اقتصاد کشور گفتوگو و تبادل نظر شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در ادامه حضور در کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی، در نشست کمیسیون اقتصادی حضور یافت و با اعضای این کمیسیون درباره مهمترین تحولات و موضوعات مرتبط با سیاست خارجی و اقتصاد کشور گفتوگو و تبادل نظر کرد.
در این نشست، گزارشی از آخرین تحولات منطقهای، بهویژه روند گفتوگوها و مذاکرات با طرف عمانی، ارائه شد.
همچنین حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گزارشی از آخرین وضع و ابعاد تحریمهای اخیر آمریکا و آثار و پیامدهای آن بر حوزههای اقتصادی و تجاری کشور ارائه کرد.
در ادامه وزیر امور خارجه به پرسشها و برخی ابهامات نمایندگان پاسخ داد.