در این نشست درباره مهم‌ترین تحولات و موضوعات مرتبط با سیاست خارجی و اقتصاد کشور گفت‌و‌گو و تبادل نظر شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در ادامه حضور در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، در نشست کمیسیون اقتصادی حضور یافت و با اعضای این کمیسیون درباره مهم‌ترین تحولات و موضوعات مرتبط با سیاست خارجی و اقتصاد کشور گفت‌و‌گو و تبادل نظر کرد.

در این نشست، گزارشی از آخرین تحولات منطقه‌ای، به‌ویژه روند گفت‌و‌گو‌ها و مذاکرات با طرف عمانی، ارائه شد.

همچنین حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گزارشی از آخرین وضع و ابعاد تحریم‌های اخیر آمریکا و آثار و پیامد‌های آن بر حوزه‌های اقتصادی و تجاری کشور ارائه کرد.

در ادامه وزیر امور خارجه به پرسش‌ها و برخی ابهامات نمایندگان پاسخ داد.