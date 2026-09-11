مدیرکل کمیته امداد امام خمینی خوزستان با اشاره به ایجاد ۱۰ هزار فرصت شغلی در سال گذشته، از برنامه‌ریزی برای ایجاد ۱۲ هزار فرصت شغلی جدید در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمال شیبه با تأکید بر اینکه توانمندسازی و خودکفایی خانواده‌های تحت حمایت، اولویت اصلی این نهاد است، اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های دقیق صورت‌گرفته در سال جاری، هدف‌گذاری برای ایجاد ۱۲ هزار فرصت شغلی برای مددجویان در سطح استان انجام شده است.

شیبه با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۱۰ هزار فرصت شغلی برای مددجویان زیر پوشش این نهاد ایجاد شد، افزود: اعتبارات این طرح‌های اشتغال‌زایی از طریق منابع استانی و دولتی تأمین شده است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی خوزستان با تشریح روش‌های اشتغالزایی در این نهاد گفت: در کمیته امداد از دو الگوی اصلی استفاده می‌شود؛ در الگوی هدایت شغلی (کارشناس‌محور)، فرد مستعد با مشاوره کارشناسان به سمت آموزش‌های مهارتی و دریافت سرمایه هدایت می‌شود و در الگوی راهبری شغلی (کارآفرین‌محور)، یک راهبر شغلی که خود کارآفرینی حرفه‌ای و باسابقه است، سکان‌دار ایجاد اشتغال می‌شود.

قیس کوتی ادامه داد: راهبر شغلی کسی است که بر کل زنجیره ارزش - از طراحی اولیه تا رسیدن محصول نهایی به دست مشتری - تسلط کامل دارد.راهبران علاوه بر نظارت بر تولید، مسئولیت شناسایی بازار مصرف و خرید تضمینی محصولات مددجویان را نیز بر عهده دارند.