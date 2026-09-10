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سرمربی تیم فوتبال پیکان گفت: استقلال در بهترین فرم خود با ما بازی کرد، بازیکنان جوان ما خوب بودند و نمیتوانم ایراد خاصی بگیرم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ساکت الهامی سرمربی تیم فوتبال پیکان پس از دیدار این تیم برابر استقلال در نشست خبری اظهار داشت: به هر دو تیم خسته نباشید میگویم و بازیکنان هر دو تیم زحمت کشیدند. به تیم استقلال و هوادارانش نیز تبریک میگویم. ما در نیمه اول تیم برتر زمین بودیم و در نیمه دوم نیز شاهد یک بازی پایاپای بودیم، اما یک گل بد دریافت کردیم و تنها برای دقایقی استقلال تیم برتر زمین بود.
الهامی افزود: استقلال تیم بزرگ و قابل احترامی است و من دوست ندارم تیمم شخصیتپذیر باشد و دوست دارم روال خودمان را پیش بگیریم. استقلال با شخصیت بازی میکند. ما امروز جعفر اسدی را که بازیکن بسیار جوانی است به میدان فرستادیم و وقتی برابر استقلال بازی میکنید، اگر اشتباه کنید، تنبیه میشوید. ما هم مرتکب اشتباه شدیم و گل بدی دریافت کردیم.
سرمربی پیکان ادامه داد: یکی دو نفر از بازیکنانمان، مانند فرشید باقری، در اختیار ما نبودند. بعد از تعطیلات لیگ شرایط بهتری خواهیم داشت و امیدوارم همین اتفاق رخ دهد.
سرمربی پیکان درباره عملکرد یاسر آسانی نیز گفت: ما امروز خیلی تلاش کردیم تا یاسر آسانی را مهار کنیم، اما او بازیکن باکیفیتی است و حضور چنین بازیکنانی به لیگ ما کیفیت میدهد. کیفیت او فراتر از فوتبال ایران است و کنترل کردنش سخت بود. تا زمانی که توانستیم او را کنترل کنیم، بازی در اختیار ما بود، اما پس از آن دیگر نتوانستیم او را به طور کامل مهار کنیم.
او در ادامه با تمجید از استقلال اظهار داشت: استقلال در بهترین فرم خود مقابل ما بازی کرد و از این موضوع خوشحالم که با تمام نفراتش برابر ما قرار گرفت. به این تیم تبریک میگویم.
سرمربی پیکان خاطرنشان کرد: لباس ما آبی نبود. این به ناظر بازی برمیگردد که رنگ لباس ما را مشخص کرده است. در این تعطیلات همه مصدوم دارند و همه تیمها خسته هستند. استقلال اواخر بازی کیفیت ابتدای بازی را نداشت. در یک ماه آینده تیم ما کیفیت بهتری پیدا خواهد کرد.