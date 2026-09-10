سید عباس عراقچی و فیلد مارشال تلفنی درباره تشدید تنش‌ها در منطقه رایزنی و بر هوشیاری و هماهنگی کشور‌های منطقه در قبال تحولات جاری تاکید کردند.

تاکید بر هوشیاری و هماهنگی کشور‌های منطقه در قبال تحولات جاری

تاکید بر هوشیاری و هماهنگی کشور‌های منطقه در قبال تحولات جاری

رایزنی تلفنی وزیر خارجه ایران و فرمانده ارتش پاکستان،

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان، پنجشنبه شب تلفنی با یکدیگر گفت‌و‌گو و رایزنی کردند.

در این تماس تلفنی، دو طرف آخرین تحولات منطقه را بررسی و درباره تشدید تنش‌ها و افزایش ناامنی در منطقه و پیامد‌های آن برای صلح و ثبات منطقه‌ای تبادل نظر کردند.

عراقچی و عاصم منیر همچنین با اشاره به ضرورت هوشیاری و هماهنگی کشور‌های منطقه در قبال تحولات جاری، بر استفاده از ظرفیت‌های مشترک برای کمک به استقرار صلح و امنیت پایدار در منطقه تأکید کردند.