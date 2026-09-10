سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان پس از دیدار مقابل تراکتور گفت: اگر می‌شد در اهواز میزبان باشیم، تا به اینجا چهار، پنج امتیاز بیشتر هم به دست می‌آوردیم.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،امیر خلیفه اصل، سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان در نشست خبری پس از برتری یک بر صفر مقابل تراکتور تبریز اظهار کرد: در ابتدا بابت غیبت دیروز در نشست خبری عذرخواهی می‌کنم. بازی سختی مقابل تراکتور داشتیم. به بچه‌ها تبریک می‌گویم که با تمام وجود بازی کردند. بعد از شش هفته اولین پیروزی را به دست آوردیم و خداراشکر که مقابل تیم خوب و با تجربه تراکتور اولین برد را به دست آوردیم. به آقا جواد نکونام عزیز هم تبریک می‌گویم به خاطر بازی خوبی که تراکتور انجام داد و چیزی از ارزش‌های آنها کم نمی‌شود.

سرمربی استقلال خوزستان درباره اینکه تیمش بعد از ۳۳۰۰ روز توانست تراکتور را شکست دهد، گفت: شکست نخورده بودند و کلین شیت داشتند و تیم مدعی قهرمانی هستند. خیلی خوب بازی کردیم و موقعیت‌های متعددی هم داشتیم. آنها هم می‌توانستند ما را شکست دهند، اما تیم ما با یک بازی خوب و حساب شده حداکثر استفاده را از نقاط ضعف آنها داشت.

خلیفه اصل درباره بازیکن جوان استقلال خوزستان، مرتضی فاضلی که به تراکتور رفته هم گفت: واقعیت را بخواهیم ما مشکلات زیادی در استقلال خوزستان داریم و از بهنام ابوالقاسم پور عزیز تشکر می‌کنم که پنجره ما را باز کرد و مجوز ملی هم گرفت که مشکلات سال قبل بوده است، اما امسال هیچ اتفاقی نیفتاده و هفته هفتم است که میزبانی نداشتیم و همینطور دریافتی هم نداشتیم. از بچه‌های سازمان لیگ و تهران متشکرم که اینجا میزبانی می‌کنیم. از تراکتور با من تماس گرفتند برای فاضلی و مشورت کردیم که به مدیریت باشگاه هم گفتم و به این نتیجه رسیدیم که او به تراکتور برود. این تصمیم را در اختیار خود بازیکن گذاشتم که تصمیم گرفت برود. تراکتور تیم بزرگی است. برای او و تیم تراکتور آرزوی موفقیت دارم. او الان ۱۸ ساله است و آقا جواد به ایشان بازی داده است. ما باید به این جوانان اعتماد کنیم و فکر می‌کنم آقای نکونام عزیز به ایشان بازی بدهد.

خلیفه‌اصل در پاسخ به این سوال که به میزبانی در اهواز امیدوار هست؟ گفت: امروز قرار بود در اهواز بازی کنیم و نمی‌دانیم چرا این اتفاق نیفتاد. نماینده سازمان لیگ ورزشگاه غدیر را دید و تایید نکرد. امیدوارم بعد از ۲ سال بتوانیم در اهواز بازی کنیم. اگر تا الان در اهواز میزبانی می‌کردیم تا اینجای لیگ ۴ یا ۵ امتیاز بیشتر گرفته بودیم.