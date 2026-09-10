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سید عباس عراقچی و فیصل بن فرحان در گفتوگوی تلفنی بر تداوم همکاری های دیپلماتیک برای جلوگیری از گسترش دامنه تنشها و بازگرداندن ثبات و امنیت به منطقه تأکید کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه شب ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ در گفتوگویی تلفنی با فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی، در خصوص آخرین تحولات منطقه تبادل نظر و گفتوگو کرد.
دو طرف در این گفتوگو با اشاره به تشدید تنشها و افزایش ناامنی در منطقه، بر ضرورت تداوم همکاری و تلاشهای دیپلماتیک برای جلوگیری از گسترش دامنه تنشها و بازگرداندن ثبات و امنیت به منطقه تأکید کردند.