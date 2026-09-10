استاندار زنجان با اشاره به تمرکز بخش قابل توجهی از ظرفیت پزشکی و تخصصی استان در شهر زنجان، بر ضرورت طراحی سازوکار‌هایی برای توزیع عادلانه خدمات تخصصی و ماندگاری پزشکان در شهرستان‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛بسیدمحسن صادقی در دیدار با رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور، با بیان اینکه در حوزه سلامت، یکی از مسائل کشور نابرابری در دسترسی به خدمات است،گفت: در استان زنجان نیز گرایش و تمرکز نیرو‌های تخصصی در مرکز استان وجود دارد و شهرستان‌ها جاذبه لازم برای ماندگاری نیرو‌های متخصص را ندارند.

وی با اشاره به آمار نیروی پزشکی و پیراپزشکی استان افزود: از مجموع حدود ۳ هزار و ۱۰۵ کادر درمانی و پیراپزشکی عضو سازمان نظام پزشکی در استان، حدود ۷۱ درصد در شهر زنجان فعالیت دارند.

صادقی ادامه داد: در شهرستان‌ها، به‌ویژه در حوزه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی، با مشکل مواجه هستیم و واقعیت این است که نمی‌توان صرفاً با اجبار، پزشکان را برای حضور در شهرستان‌ها متقاعد کرد؛ بنابراین باید سازوکار و اهرم‌هایی برای ایجاد ماندگاری طراحی شود.

وی گفت: نظام پزشکی می‌تواند از ابزار‌های صنفی خود برای ایجاد تعرفه‌های ترجیحی در مناطق محروم و سیاست‌های ماندگاری و توزیع نیرو‌های تخصصی به سمت شهرستان‌های کم‌برخوردار استفاده کند.

استاندار زنجان با اشاره به اجرای طرح پایلوت پزشک خانواده و سلامت در خدابنده گفت: یکی از چالش‌های این طرح، حضور پزشکان متخصص و فوق‌تخصص است و انتظار می‌رود نظام پزشکی در این زمینه همراهی فعال‌تری داشته باشد.

صادقی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های سازمان نظام پزشکی استان گفت: ساختمان این سازمان که حدود دو دهه متوقف بود، اکنون حدود ۷۰ درصد پیشرفت دارد و می‌تواند پایگاه خوبی برای فعالیت‌های نظام پزشکی استان باشد.

استاندار زنجان همچنین بر صیانت از جایگاه مراجع انتظامی نظام پزشکی و پیگیری مسائل مربوط به انضباط بیمه‌ای تأکید کرد و گفت: در حوزه سیاست‌گذاری بیمه، این مسائل نیازمند پیگیری در سطوح ملی است و انتظار می‌رود سازمان نظام پزشکی موضوع اصلاح ساختاری قرارداد‌های بیمه را در شورای عالی بیمه و سطوح ملی دنبال کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت گردشگری سلامت کشور افزود: اعتماد کشور‌های منطقه به توان پزشکی ایران یک ظرفیت مهم است و باید از اعتبار جامعه پزشکی کشور صیانت شود؛ چراکه فعالیت افرادی خارج از کشور با استفاده از عنوان و اعتبار پزشک ایرانی می‌تواند به این اعتبار آسیب بزند.

استاندار زنجان در پایان با تأکید بر نقش نظام پزشکی در حوزه سلامت اجتماعی گفت: نظام پزشکی را یک شریک راهبردی و مشاور امین در حوزه سلامت اجتماعی می‌دانیم و تعاملات استان با این مجموعه نیز بر همین اساس شکل می‌گیرد.

محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور نیز در این دیدار با بیان اینکه «حوزه سلامت از نقاط قوت نظام جمهوری اسلامی ایران است»، گفت: نظام جمهوری اسلامی در حوزه سلامت در این حوزه همچون حوزه امنیت به خودکفایی رسیده و توانمندی‌های کشور در این حوزه در سطح بین‌المللی نیز مورد توجه است.

وی افزود: در تربیت نیروی تخصصی به خودکفایی رسیده‌ایم و نیرو‌های تخصصی نیز به کشور‌های دیگر اعزام می‌شوند.

رئیس‌زاده با تأکید بر توان علمی و فنی جامعه پزشکی کشور گفت: به لحاظ علمی، تکنیک و تجهیزات، در این حوزه کم نداریم و توان ذاتی جامعه پزشکی ایران در دنیا قابل توجه است.

وی همچنین با اشاره به شاخص‌های بهداشتی کشور، از دستاورد‌های ایران در کاهش مرگ‌ومیر مادران و پوشش نیروی ماهر برای زایمان و واکسیناسیون سخن گفت و تأکید کرد: پوشش واکسیناسیون در کشور به ۱۰۰ درصد رسیده است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور در ادامه، اقتصاد سلامت، بیمه، زیرساخت ارائه خدمت، تأمین دارو و نقدینگی را از مشکلات موجود برشمرد و گفت: تأخیر در پرداخت مطالبات، از جمله مطالبات داروخانه‌ها، مشکلاتی در نقدینگی ایجاد کرده و در نهایت این مسائل بر مردم و ارائه خدمت اثر می‌گذارد.

وی افزود: اگر ۶۰ تا ۷۰ درصد مطالبات پرداخت شود، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در این حوزه برطرف خواهد شد.