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روز نخست هفته چهارم لیگ برتر فوتسال با برتری تیم های گیتیپسند و دائم پناه و توقف پالایش نفت بندرعباس همراه بود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته چهارم لیگ برتر فوتسال ایران در فصل ۱۴۰۵ – ۱۴۰۶ با برگزاری ۳ دیدار آغاز شد و در قزوین، پردیس شهید شیری از دائمپناه مشهد پذیرایی کرد و نیمه نخست با یک گل به سود مشهدیها به پایان رسید، اما نیمه دوم قزوینیها برای جبران پا به میدان گذاشتند، اما جلو آمدن آنها باعث شد تا مشهدیها اختلاف را بیشتر کنند و ادامه کار با سیستم پاورپلی و موقعیتهای آن موفق به گلزنی شد، اما در نهایت با نتیجه پنج بر دو مغلوب شد تا دائمپناه اولین سه امتیاز را با بازی انتحاری ابتدا نیمه دوم قزوینیها به جیب بزند.
در شازند پالایشنفت میزبان گیتیپسند اصفهان بود و این دیدار پر برحورد و پرجاشیه در نیمه نخست با یک گل به سود شاگردان کشاورز به پایان رسید. نیمه دوم با حملات میزبان آغاز شد و بازی به تساوی کشیده شد، اما گیتیپسندیها خیلی زود دوباره گل زنی کردند تا با نتیجه دو بر یک پیش افتادند و ادامه کار تلاشهای شازندیها و سیستم پاورپلی به گلهای گیتیپسند اضافه کرد تا در نهایت اولین پیروزی برای مدافع عنوان قهرمانی در شازند با نتیجه پنج بر یک شکل بگیرد.
در سالن فجر بندرعباس، پالایشنفت به مصاف سنایچ ساوه رفت و در همان دقایق نخست موفق شد به گل دست پیدا کند نیمه نخست را با یک گل به سود خود به پایان رساند. در نیمه دوم ساوجیها کمی پیش راندند و پس از چند رفت و برگشت روی یک ضربه ایستگاهی موفق به گلزنی شد تا بازی به تساوی کشیده شود و در ادامه موقعیتها به گل تبدیل نشود حتی پنالتی نقطه دوم نیز از دست برود تا نتیجه تساوی تا سوت پایان پا بر جا باشد و شاگردان افضل در خانه دو امتیاز از دست بدهند و اسماعیلپور و یاران با یک امتیاز به خانه بازگردند.
هفته چهارم لیگ برتر فوتسال - پنجشنبه ١٩ شهریور:
پردیس شیری قزوین ٢ – ۵ دائمپناه مشهد
گلزنان پردیس: آرمان رمضانی، علیرضا نعمتی / گلزنان دائمپناه: رامتین حمکتی، محسن باغیشنی، حمیدرضا مرادیان، حمیدرضا مرادیان، سینا زنگویی
پالایشنفت شازند ۱ – ۵ گیتیپسند اصفهان
گلزنان پالایشنفت: دنیل دوسانتوس / گلزنان گیتیپسند: مهدی اسدشیر، علی اکرمی، سعید احمدعباسی، مسعود یوسف، مجید خزایی
پالایشنفت بندرعباس ١ – ١ سنایچ ساوه
گلزنان پالایشنفت: مرتضی فرزانیان / گلزنان سنایچ: دانیال گیویلی
دیدارهای روز دوم هفته چهارم لیگ برتر فوتسال که جمعه ٢٠ شهریور برگزار می شود به این شرح است:
ساعت ١۵
پالایشنفت اصفهان – مسسونگون ورزقان
ساعت ١۶
نگینتندیس قرچک – دلسوختگان قم
ساعت ١٧
شهرداری ساوه – فولاد هرمزگان
فولاد زرند – گُهرزمین سیرجان