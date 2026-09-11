به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ بیش از ۱۹۰ روز از آغاز فریاد‌های وطن‌دوستانه مردم استان زنجان در میادین و معابر عمومی می‌گذرد، اما گذشت این زمان نه‌تنها از شور انقلابی مردم نکاسته، بلکه عزم آنان را برای استمرار این مسیر تا رسیدن به پیروزی نهایی، راسخ‌تر کرده است. مردمان این دیار همچنان بر پیمان خود با آرمان‌های انقلاب پایبندند و با حضور حماسی خود، بر تداوم این راه تأکید دارند.