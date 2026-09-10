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در نشست هماندیشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و صداوسیمای استان خوزستان راهکارهای توسعه همکاریهای مشترک رسانهای در حوزه سلامت در استان مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در این نشست با تشریح بخشی از شرایط حوزه سلامت و دانشگاه بر استمرار فعالیت و خدمترسانی مجموعه سلامت در شرایط دشوار تأکید کرد.
دکتر بوستانی با اشاره به ناترازی موجود در حوزه سلامت، این وضعیت را یکی از چالشهای جدی دانشگاه عنوان کرد و گفت: وضعیت دریافتی برخی نیروهای تخصصی، نمونهای از شرایط دشواری است که پزشکان پس از سالها تحصیل و خدمت با آن مواجه هستند.
وی با اشاره به تصور عمومی درباره درآمدهای بالای جامعه پزشکی، این دریافتیها را مربوط به کمتر از پنج درصد دانست و افزود: در این شرایط، مسیر طولانی و دشوار پزشکان برای رسیدن به مرحله تخصص و فوقتخصص نادیده گرفته میشود. مسیر تحصیل پزشکان، خدمت در روستاها و مناطق محروم در دوران پزشکی عمومی، بازگشت به شهرهای محروم در دوره تخصص و ادامه این مسیر در دوره فوقتخصص، بخشی از واقعیت جامعه پزشکی است که در کنار سالهای طولانی آموزش، با محدودیت امکانات و تجهیزات در برخی شهرستانها نیز همراه است.
مدیر کل صدا و سیمای استان خوزستان در این نشست با اشاره به جایگاه جامعه پزشکی در خدمترسانی به مردم در تمام دورانها، بر اهمیت تقویت تعامل میان رسانه ملی و دانشگاه علوم پزشکی در ارتقای سلامت عمومی جامعه تأکید کرد.
داریوش دبیقی با اشاره به دشواری مسیر تحصیل و فعالیت حرفهای پزشکان، اظهار داشت: ورود به رشته پزشکی نیازمند برنامهریزی و تلاش از دوران ابتدایی تا قبولی در دانشگاه است و این مسیر با سالها آموزش و یادگیری در شرایط سخت، دوره طرح و در صورت ادامه مسیر، با دوران دستیاری همراه میشود؛ به گونهای که پزشک پس از طی این مراحل، بخش قابل توجهی از عمر مفید خود را در مسیر آموزش و خدمت سپری کرده است.
وی همچنین با اشاره به دیدگاههای مطرحشده درباره میزان درآمد اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی، بر دشواریهای حرفه پزشکی و فاصله میان سالهای طولانی آموزش و خدمت با میزان دریافتی تأکید کرد و جامعه پزشکی را مجموعهای دانست که علاوه بر صرف عمر خود برای آموختن و خدمت، بخشی از این عمر را در خدمت به دیگران قرار میدهد.
مدیر کل صدا و سیمای استان خوزستان به تعامل میان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و صدا و سیمای خوزستان گفت: شکلگیری رخدادهای مثبت در حوزه ارتباط متقابل میان این دو مجموعه مایهی خرسندی است و این تعامل، زمینهای برای توسعه همکاریهای رسانهای در حوزه سلامت خواهد بود.