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صد و نود و پنجمین روز از جنگ تحمیلی سوم را هم پشت سر گذاشتیم؛ مقاومتی که همراه با دست بالای ایران در صحنه نبرد، رسانهها و صاحبنظران را به اعتراف واداشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ در پنجشنبه ۱۹ شهریور به این شرح است:
صد و نود و پنجمین روز از جنگ تحمیلی سوم را هم پشت سرگذاشتیم، یعنی شش ماه و نیم مقاومت و ایستادگی ملت مبعوث ایران، مقاومتی که همراه با دست بالای ایران در صحنه نبرد رسانهها و صاحب نظران را به اعتراف واداشته، اعتراف به قدرت ایران، نمونه اش روزنامه معروف اقتصادی آمریکا که ادعاهای مکرر ترامپ درباره ایران را زیرسوال برده، وال استریت ژورنال نوشته ترامپ ادعا دارد بعد انتخابات آبان ماه آمریکا جنگ تمام میشود و ایرانیها نمیتوانند دوام بیاورند.اما واقعیت این است که کاخ سفید به شدت نگران مقاومت ایران و طولانی شدن جنگ است.
دنی هایفونگ خبرنگار آمریکایی و کارشناس برجسته حوزه ژئوپلیتیک هم رویا پردازیهای ترامپ را این طور جواب داده که ایران تسلیم بشو نیست و میتواند آمریکا را فرسوده کند، فرسودگی که تبعا باعث میشود نتواند با کشوری مثل چین بجنگد، چون ایران در این جنگ آمریکا را کیش و مات کرده، جنگی که تازه اشتهای ایران را برای زدن اهداف نظامی آمریکا بیشتر کرده، چنانچه فقط در یک هفته گذشته سه بار به ناوهای متحرک آمریکایی از جمله یک ناو هواپیمابر موشک شلیک کرده، رویترز هم شکار زهپاد آمریکایی در تنگه هرمز یک شکست مفتضحانه دیگر برای پنتاگون و ارتش آمریکا توصیف کرده و گفته، حالا امکان مهندسی معکوس این شناور پیشرفته هم به تهران داده شده.
شبکه خبری آمریکایی سی بی اس بخشی از ضربه سنگین به هواپیماهای جنگی آمریکا در حمله دو شب قبل ایران به پایگاه شان در اردن افشا کرده که ۹ جنگنده در این حمله آسیب دیدند، فشار جبهه نظامی و ضربه دیدنهای پیاپی نظامی و تجهیزاتی ارتش آمریکا خودش را روز به روز بیشتر در عرصههای اقتصادی و خدماتی در آمریکا نشان داده، این وضع را یک فعال سیاسی آمریکایی این طور پشت سر هم ردیف کرده، هیچ برنامهای برای پایان دادن به جنگ وجود ندارد، همان طور که هیچ برنامهای برای بهبود وضع بهداشت و درمان و پایین آوردن قیمتها وجود ندارد، فقط کار ترامپ شده کلاهبرداری، انتقام گیری، گلف بازی، مطلب گذاشتن در فضای مجازی و انداختن همه تقصیرها به گردن جو بایدن.
در بین همه اینها سه رقمی قیمت نفت و بالا رفتن پیوسته آن باعث شده پست گذاشتن ترامپ و وعده و وعیدها درباره پایین آمدن عنقریب قیمت نفت هم مثل بقیه حرف هاش جدی گرفته نشه، امروز قیمت نفت برنت به ۱۰۷ دلار در هر بشکه رسیده، عددی که کارشناسان آن را تحمیل اراده ایران بر بازار قلمداد میکنند، بحران قیمتهای سوخت، اما تنها مشکل آمریکایی نیست، جف کری اقتصاددان و تحلیلگر بازارهای انرژی و کالاهای اساسی گفته در کنار بحران قیمتهای انرژی، بحران قیمت مواد غذایی هم وجود دارد، این مسائل ترامپ و حزبش را در آستانه انتخابات میان دورهای کنگره تحت فشار قرار داده، رئیس جمهور تروریست آمریکا در یک جمع انتخاباتی گفته، اگر نامزدهای موردنظرش رای بیاورند، برنامه دارد به مردم سهام بدهد.
جکسون هینکل فعال رسانهای سیاسی آمریکایی هم طعنه زده که ترامپ در حال تلاش برای رشوه دادن به مردم است، چون از ایران حسابی کتک خورده. نه فقط آمریکا دارد از ایران کتک میخوره، متحدان آمریکا هم دارند از متحدان ایران کتک میخورند، امروز روز شیربچههای یمن بود که در بخش دیگر جبهه مقاومت گل کاشتند و نقشه پیروزیها را پس از ۵ روز نبرد جانانه به نزدیکهای تنگه راهبردی باب المندب رساندند، نیروهای مسلح یمن امروز علاوه بر بندر مهم المخا پیشرویهای برق آسایی در چند جبهه داشتند و با آزادسازی جزیره زقر و چند جزیره راهبردی دیگر در جنوب دریای سرخ در آستانه به دست گرفتن کنترل کامل شهرهای ساحلی تنگه باب المندب قرار گرفتند، حالا از تنگه هرمز تا باب المندب معادله مقاومت و پیروزی در حال نوشته شدن است و اینها پیروزیهایی است که به یاری خدا به دست آمده و من نصر الی من عندالله عزیز الحکیم.
نویسنده: محسن خیامدار