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سخنگوی نیروهای مسلح یمن از هدف قرار دادن یک تشکیلات رزمی وابسته به ریاض در استان تعز خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، از تداوم تجاوزات هوایی گسترده سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته و در عین حال موفقیت نیروهای دفاعی یمن در مقابله با این حملات خبر داد.
وی در ادامه افزود: جنگندههای سعودی (اف-۱۵ و تایفون) طی ۲۴ ساعت گذشته ۶۴ بار استانهای تعز، الحدیده، مأرب و الجوف را بمباران کردند.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد: این حملات از مبدأ پایگاههای «ملک فهد» در طائف و «ملک خالد» در خمیس مشیط هدایت شدهاند.
یحیی سریع خاطرنشان کرد: یمن با استفاده از موشکهای زمینبههوای بومی، یک تشکیلات رزمی متجاوز را در استان تعز هدف قرار داده و آن را مجبور به عقبنشینی کرد.