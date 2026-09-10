

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات جهانی موی‌تای با حضور ۱۰۴ کشور در کوزوو برگزار شد و برای ایران با ۲ طلای تاریخی و یک نشان نقره به پایان رسید.

مهدی عبدی در وزن منهای ۸۶ کیلوگرم پس از پیروزی مقابل نمایندگان عربستان، آلبانی و عراق به نشان طلا رسید. همچنین ستاره مرشدی در وزن منهای ۵۴ کیلوگرم با شکست نمایندگان امارات و لهستان، دومین طلای ایران را کسب کرد تا سرود جمهوری اسلامی ایران دو بار در سالن مسابقات طنین‌انداز شود.

مهدی عبدی در بخش مبارزات رینگی نیز به فینال رسید اما در یک مبارزه نزدیک مقابل حریف کروات نتیجه را واگذار و به نشان نقره بسنده کرد.



بدین ترتیب پرونده حضور دو نفره ایران در این مسابقات با دو نشان طلا و یک نقره بسته شد.

جواد نصیری رئیس انجمن، عضو هیات‌رئیسه فدراسیون جهانی و نایب‌رئیس فدراسیون آسیایی موی‌تای، به همراه مستانه سیف‌آبادی، سرپرست تیم، ملی‌پوشان را در کوزوو همراهی کردند.