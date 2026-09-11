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کارشناس مسوول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: از عصر جمعه سامانه بارشی وارد استان شده و روزهای شنبه و یکشنبه نیز فعال خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ قدیمی افزود: با فعالیت این سامانه وزش باد نسبتا شدید، رگبار و وقوع رعد و برق نیز برای اغلب مناطق استان انتظار میرود.
وی گفت: بر همین اساس هشدار زرد هواشناسی نیز در این خصوص صادر شده است.
کارشناس مسوول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان افزود:هوای خنک مستقر در استان همچنان روزهای آینده نیز تداوم خواهد داشت.