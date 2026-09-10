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تیم فوتبال گل گهر سیرجان در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال مقابل میزبانش شمس آذر به برتری رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیمهای فوتبال شمسآذر قزوین و گلگهر سیرجان در هفته هفتم لیگ برتر امشب پنجشنبه ۱۹ شهریور در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین و با قضاوت فرهاد امینی به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۳ بر ۲ گلگهر به پایان رسید.
تیم فوتبال گلگهر در دقیقه ۲۶ موفق شد نخستین گل مسابقه را به ثمر برساند. مجید علیاری روی پاس مجتبی نجاریان دروازه شمسآذر را باز کرد تا شاگردان سیدمهدی رحمتی از میزبان خود پیش بیفتند.
چهار دقیقه بعد، گلگهر به گل دوم رسید. در دقیقه ۳۰، فرزین گرجستانی پاس خود را برای محمد علینژاد فرستاد و این بازیکن موفق شد گل دوم تیمش را وارد دروازه شمسآذر کند.
تیم فوتبال شمسآذر در دقیقه ۳۸ یکی از گلهای خورده را جبران کرد. مهدی ممیزاده موفق شد دروازه گلگهر را باز کند.
در دقیقه ۴۲ محمد نژادمهدی به اشتباه دروازه تیم خودی را باز کرد تا گلگهر به گل سوم برسد و نیمه نخست را با برتری ۳ بر ۱ به پایان برساند.
در دقیقه ۸۵ شمس آذر صاحب یک ضربه پنالتی شد. فرهاد امینی در این صحنه روی محمد نژادمهدی خطا اعلام کرد و میلاد سورگی پشت توپ قرار گرفت و گل دوم شمسآذر را به ثمر رساند.
تلاش شاگردان وحید رضایی در دقایق پایانی برای رسیدن به گل تساوی نتیجهای نداشت و گلگهر موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲ شمسآذر را شکست دهد و سه امتیاز این مسابقه را به دست آورد.
در جدول گلگهر ۱۰ امتیازی شد و به رده ششم جدول صعود کرد و شمسآذر نیز با ۵ امتیاز در رده پانزدهم جدول باقی ماند.