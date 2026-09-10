با اینکه برداشت برنج قیمت این محصول را در عمده فروشی‌ها کاهشی کرده، اما در برخی واحد‌های صنفی و فضای مجازی برنج با قیمت‌های عیبی به فروش می‌رسد، بازرسان اصناف می‌گویند تنها راه جلوگیری از این تخلف اجرایی شدن قانون صدور صورتحساب الکترونیکی است.