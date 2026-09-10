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علل افزایش قیمت برنج در برخی واحد‌های صنفی و فضای مجازی

با اینکه برداشت برنج قیمت این محصول را در عمده فروشی‌ها کاهشی کرده، اما در برخی واحد‌های صنفی و فضای مجازی برنج با قیمت‌های عیبی به فروش می‌رسد، بازرسان اصناف می‌گویند تنها راه جلوگیری از این تخلف اجرایی شدن قانون صدور صورتحساب الکترونیکی است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۹- ۲۱:۴۲
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برچسب ها: افزایش قیمت برنج ، برنج ایرانی ، تخلف گرانفروشی
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