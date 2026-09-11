به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نایب‌رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: در این نشست ده ها موضوع در حوزه چالش های اقتصادی و بهره گیری از نیروهای مردم نهاد برای رفع مشکلات حال حاضر جامعه مطرح شد که زمینه ساز تبدیل به مذاکره ، مکاتبه و یا جلسه است که پیگیری خواهد شد.

عباس مقتدایی، هماهنگی بین سه قوه را در شرایط کنونی در بالاترین سطح ارزیابی کرد و افزود: آمریکایی ها آمده اند نه تنها نظام را ساقط کنند بلکه هدف اولیه شان تکه تکه کردن ایران بود که تاکنون ناکام مانده اند.

وی گفت: ایران تا این لحظه دستاوردی که به دست آورده با وجود خسارت های جنگ بی نظیر است .

نایب‌رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: لازم است توجه داشته باشیم که در کوران یک فشار هستیم و از این فشار هم عبور خواهیم کرد.

در این نشست فعالان فرهنگی و سیاسی. اصفهان ایده ها و دغدغه های خود را برای پیشرفت کشور و رفع آسیب های جامعه دادند.