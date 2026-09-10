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رویدادهای خبری شهرها و بخشهای مختلف گیلان در بسته اخبار کوتاه امروز ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ برگزاری رزمایش تخصصی امداد ونجات غواصی آتشنشانان گیلان و قزوین در رشت، دانشگاه علمی–کاربردی از آغاز پذیریش دانشجو در مقاطع کاردانی وکارشناسی ناپیوسته از ۱۷ شهریور خبر داد، تجلیل از تعاونگران نمونه شهرستان رودبار، بررسی راهکارهای همافزایی بیش از پیش موثران اجتماعی درحوزه امر به معروف و رونمایی از المان سردار شهید کمیل مطیعدوست درکومله از موضوعات ارائه شده در اخبار کوتاه امروز ۱۹ شهریور بود.