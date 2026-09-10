به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیر شورای عالی امنیت ملی در صفحه مجازی اش نوشت: تصمیم شورای حکام علیه ایران کاملاً سیاسی است، مبتنی بر هیچ مبنای حقوقی یا فنی نیست و این تصمیم به وضوح منعکس کننده فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

سرلشکر محسن رضایی هشدار داد: ادامه رویکرد سیاسی آژانس بین المللی انرژی اتمی، کشورها را به سمت خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته ای سوق خواهد داد.