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دبیر شورای عالی امنیت ملی هشدار داد: ادامه رویکرد سیاسی آژانس بین المللی انرژی اتمی، کشورها را به سمت خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای سوق خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیر شورای عالی امنیت ملی در صفحه مجازی اش نوشت: تصمیم شورای حکام علیه ایران کاملاً سیاسی است، مبتنی بر هیچ مبنای حقوقی یا فنی نیست و این تصمیم به وضوح منعکس کننده فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی است.
سرلشکر محسن رضایی هشدار داد: ادامه رویکرد سیاسی آژانس بین المللی انرژی اتمی، کشورها را به سمت خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای سوق خواهد داد.