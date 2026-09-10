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دومین نمایشگاه «از مزرعه تا سفره» شهرستان جعفرآبادقم، با هدف حمایت از تولیدکنندگان و مشاغل خرد و خانگی و عرضه مستقیم محصولات، در بازارچه میوه و ترهبارشهر جعفریه افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نمایشگاه «از مزرعه تا سفره»، در آستانه فصل پاییز و آغاز سال تحصیلی جدید، با حضور مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری قم، امام جمعه جعفریه، فرماندار، فرمانده سپاه کریمه اهل بیت (ع) جعفرآباد، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از تولیدکنندگان محصولات باغی، زراعی و دامی شهرستان در بازارچه میوه و ترهبار جعفریه، روبهروی گلزار شهدای جعفریه، آغاز به کار کرد.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری قم نیز در حاشیه این مراسم، برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم محصولات را زمینهای برای توسعه مشاغل خرد، صنایع کوچک و مشاغل خانگی دانست و گفت: برگزاری و توسعه نمایشگاههای فصلی در سطح استان، شهرستانها و روستاها با هدف حمایت، حفظ و توسعه مشاغل روستایی در دستور کار دفتر امور روستایی استانداری قرار دارد.
حسین جعفری موحد، افزود: دولت در راستای حمایت از مشاغل خانگی و بومی، تسهیلات مناسبی را در نظر گرفته است که از جمله آن میتوان به ۸۴۰ میلیارد ریال اعتبار تسهیلات اشتغال مشاغل خانگی در سطح استان قم اشاره کرد.