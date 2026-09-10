دومین نمایشگاه «از مزرعه تا سفره» شهرستان جعفرآبادقم، با هدف حمایت از تولیدکنندگان و مشاغل خرد و خانگی و عرضه مستقیم محصولات، در بازارچه میوه و تره‌بارشهر جعفریه افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نمایشگاه «از مزرعه تا سفره»، در آستانه فصل پاییز و آغاز سال تحصیلی جدید، با حضور مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری قم، امام جمعه جعفریه، فرماندار، فرمانده سپاه کریمه اهل بیت (ع) جعفرآباد، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از تولیدکنندگان محصولات باغی، زراعی و دامی شهرستان در بازارچه میوه و تره‌بار جعفریه، روبه‌روی گلزار شهدای جعفریه، آغاز به کار کرد.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری قم نیز در حاشیه این مراسم، برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم محصولات را زمینه‌ای برای توسعه مشاغل خرد، صنایع کوچک و مشاغل خانگی دانست و گفت: برگزاری و توسعه نمایشگاه‌های فصلی در سطح استان، شهرستان‌ها و روستا‌ها با هدف حمایت، حفظ و توسعه مشاغل روستایی در دستور کار دفتر امور روستایی استانداری قرار دارد.

حسین جعفری موحد، افزود: دولت در راستای حمایت از مشاغل خانگی و بومی، تسهیلات مناسبی را در نظر گرفته است که از جمله آن می‌توان به ۸۴۰ میلیارد ریال اعتبار تسهیلات اشتغال مشاغل خانگی در سطح استان قم اشاره کرد.

این نمایشگاه تا ۲۴ شهریور هر روز از ساعت ۱۷ تا ۲۲ پذیرای شهروندان و علاقه‌مندان است.