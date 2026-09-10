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پایان معکوس جنگ برای ترامپ

از توهم شکست ۳ روزه ایران تا ناو‌های به عقب رانده شده آمریکا، محاسبات نظامی و قمار تحریمی ترامپ علیه ایران چطور پشت صخره‌های واقعیت متوقف شد و شکست خورد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۹- ۲۱:۲۶
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برچسب ها: ترامپ ، شکست آمریکا ، قدرت نظامی ایران
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