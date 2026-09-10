پایان معکوس جنگ برای ترامپ

از توهم شکست ۳ روزه ایران تا ناو‌های به عقب رانده شده آمریکا، محاسبات نظامی و قمار تحریمی ترامپ علیه ایران چطور پشت صخره‌های واقعیت متوقف شد و شکست خورد.