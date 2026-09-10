مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بزرگداشت گل آقا پاسداشت یک سنت فرهنگی است و ریشه در فرهنگ این سرزمین دارد.

مراسم گرامیداشت کیومرث صابری فومنی معروف به «گل آقا» در فومن مراسم گرامیداشت کیومرث صابری فومنی معروف به «گل آقا» در فومن مراسم گرامیداشت کیومرث صابری فومنی معروف به «گل آقا» در فومن مراسم گرامیداشت کیومرث صابری فومنی معروف به «گل آقا» در فومن برگزاری مراسم گرامیداشت کیومرث صابری فومنی معروف به «گل آقا» در فومن مراسم گرامیداشت کیومرث صابری فومنی معروف به «گل آقا» در فومن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ ‌و ارشاد اسلامی عصر امروز در مراسم گرامیداشت زادروز کیومرث صابری فومنی که در سالن فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فومن برگزارشد، گفت: بزرگداشت گل آقا صرفا بزرگداشت یک طنزپرداز نیست بلکه پاسداشت یک سنت فرهنگی است و ریشه در بنیان فرهنگی این سرزمین دارد.

هومن عظیمی، وجود چهره‌های شاخص فرهنگی را برای جامعه امیدبخش دانست و افزود: بزرگانی همچون گل آقا، ستارگان آسمان فرهنگ‌ و هنر این‌ مرز و بوم هستند .

وی با اشاره به طنازی این هنرمند برجسته کشور، گفت: صابری فومنی، ویراستار هنر ارزشمند طنزپردازی در فرهنگ‌ این‌ سرزمین است که جایگاه ویژه‌ای دارد.

عظیمی ضمن تاکید بر ارزش طنز‌ با اخلاق و منصفانه در راستای اثربخشی در جامعه، افزود: زبان طنز گل آقا با صراحت و حفظ حرمت انسانی همراه بود که سبب ماندگاری آثار وی شد.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ ‌و ارشاد اسلامی در پایان هدف از برگزاری این محافل را استمرار قلم و اندیشه و ادامه راه ایشان توسط نسل جدید با تکیه بر قالب‌های نوین در راستای توسعه و تعالی فرهنگی دانست.

استاندار گیلان هم دراین مراسم، گیلان را سرزمینی با ریشه فرهنگی غنی دانست و گفت: گیلان نه فقط به طبیعت سرسبزش بلکه به ریشه‌های فرهنگی عمیقش مشهور است که جای افتخار دارد.

هادی حق‌شناس افزود: شروع فعالیت گل آقا همزمان با شرایط حساس سیاسی در کشور رقم‌ خورد اما این مسئله مانع از ادامه فعالیت های هنری‌اش نشد بلکه با زبان طنز به نقد و‌ مطالبه‌گری می پرداخت .

وی به خلق شخصیت‌ها توسط طنزپردازان اشاره کرد و گفت: گل آقا با خلق شخصیت‌هایی همچون غضنفر و شاه غلام با زبان طنز با مردم و مسئولان گفتگو می‌کرد و همین هنر بی‌نظیر سبب محبوبیتش شد.

سیدکریم معصومی نماینده شهرستانهای فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، فومن را سرزمینی با ریشه‌های عمیق تاریخی و فرهنگی دانست و گفت: بزرگان، نخبگان، شاعران و طنزپردازان بسیاری از این دیار برخاسته‌اند که نام و آثار آن ها بخشی از هویت فرهنگی این منطقه را شکل داده است.

وی با با بیان اینکه کیومرث صابری فومنی از مفاخر این شهرستان و کشور به شمار می‌رود، گفت: گل‌آقا نشان داد که قدرت کلمه می‌تواند از قدرت سیاست فراتر رود و انسان می‌تواند با استفاده از زبان و اندیشه، واقعیت‌های جامعه را به نقد بکشد.

تجلیل از داریوش کاردان از هنرمندان برجسته طنز کشور و شعرخوانی شاعران طنز از دیگر بخش‌های این مراسم بود.