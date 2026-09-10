پخش زنده
امروز: -
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بزرگداشت گل آقا پاسداشت یک سنت فرهنگی است و ریشه در فرهنگ این سرزمین دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر امروز در مراسم گرامیداشت زادروز کیومرث صابری فومنی که در سالن فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فومن برگزارشد، گفت: بزرگداشت گل آقا صرفا بزرگداشت یک طنزپرداز نیست بلکه پاسداشت یک سنت فرهنگی است و ریشه در بنیان فرهنگی این سرزمین دارد.
هومن عظیمی، وجود چهرههای شاخص فرهنگی را برای جامعه امیدبخش دانست و افزود: بزرگانی همچون گل آقا، ستارگان آسمان فرهنگ و هنر این مرز و بوم هستند .
وی با اشاره به طنازی این هنرمند برجسته کشور، گفت: صابری فومنی، ویراستار هنر ارزشمند طنزپردازی در فرهنگ این سرزمین است که جایگاه ویژهای دارد.
عظیمی ضمن تاکید بر ارزش طنز با اخلاق و منصفانه در راستای اثربخشی در جامعه، افزود: زبان طنز گل آقا با صراحت و حفظ حرمت انسانی همراه بود که سبب ماندگاری آثار وی شد.
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان هدف از برگزاری این محافل را استمرار قلم و اندیشه و ادامه راه ایشان توسط نسل جدید با تکیه بر قالبهای نوین در راستای توسعه و تعالی فرهنگی دانست.
استاندار گیلان هم دراین مراسم، گیلان را سرزمینی با ریشه فرهنگی غنی دانست و گفت: گیلان نه فقط به طبیعت سرسبزش بلکه به ریشههای فرهنگی عمیقش مشهور است که جای افتخار دارد.
هادی حقشناس افزود: شروع فعالیت گل آقا همزمان با شرایط حساس سیاسی در کشور رقم خورد اما این مسئله مانع از ادامه فعالیت های هنریاش نشد بلکه با زبان طنز به نقد و مطالبهگری می پرداخت .
وی به خلق شخصیتها توسط طنزپردازان اشاره کرد و گفت: گل آقا با خلق شخصیتهایی همچون غضنفر و شاه غلام با زبان طنز با مردم و مسئولان گفتگو میکرد و همین هنر بینظیر سبب محبوبیتش شد.
سیدکریم معصومی نماینده شهرستانهای فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، فومن را سرزمینی با ریشههای عمیق تاریخی و فرهنگی دانست و گفت: بزرگان، نخبگان، شاعران و طنزپردازان بسیاری از این دیار برخاستهاند که نام و آثار آن ها بخشی از هویت فرهنگی این منطقه را شکل داده است.
وی با با بیان اینکه کیومرث صابری فومنی از مفاخر این شهرستان و کشور به شمار میرود، گفت: گلآقا نشان داد که قدرت کلمه میتواند از قدرت سیاست فراتر رود و انسان میتواند با استفاده از زبان و اندیشه، واقعیتهای جامعه را به نقد بکشد.
تجلیل از داریوش کاردان از هنرمندان برجسته طنز کشور و شعرخوانی شاعران طنز از دیگر بخشهای این مراسم بود.