مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور با اشاره به افزایش استقبال از حوزه‌های علمیه خواهران گفت:در سال‌های اخیر روند پذیرش طلاب خواهر رشد قابل توجهی داشته و در برخی مناطق کشور میزان پذیرش نسبت به سال گذشته تا ۴۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی علیزاده در جمع طلاب خواهر حوزه علمیه حضرت ولیعصر (عج) بناب آغاز سال تحصیلی جدید را فرصتی برای بازنگری و تقویت برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و تبلیغی حوزه‌های علمیه عنوان کرد.

وی با اشاره به افزایش استقبال از حوزه‌های علمیه خواهران گفت: در سال‌های اخیر روند پذیرش طلاب خواهر رشد قابل توجهی داشته و در برخی مناطق کشور میزان پذیرش نسبت به سال گذشته تا ۴۰ درصد افزایش یافته است.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور افزود: برنامه‌های آموزشی حوزه متناسب با نیاز‌های روز جامعه در حال بازنگری و به‌روزرسانی است و راه‌اندازی رشته‌های جدید، استفاده از فناوری‌های نوین، توسعه آموزش مجازی و مدل‌های ترکیبی در دستور کار قرار دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیزاده با اشاره به ظرفیت علمی حوزه‌های علمیه کشور اظهار کرد: هم‌اکنون ۲۸ رشته در مقطع سطح سه و هشت رشته در مقطع سطح چهار در حوزه‌های علمیه کشور در حال اجراست و حدود ۵۰ هزار طلبه در حال تحصیل و نزدیک به ۱۱۰ هزار طلبه نیز از حوزه‌های علمیه فارغ‌التحصیل شده‌اند.

وی همچنین بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی در تحقیقات و پژوهش‌های اسلامی را از رویکرد‌های جدید حوزه دانست و بر ضرورت تربیت طلاب آشنا با فناوری و تحولات علمی روز تاکید کرد.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور تبلیغ تخصصی و مسئله‌محور را از دیگر برنامه‌های حوزه عنوان کرد و گفت: تلاش می‌شود طلاب در کنار آموزش‌های علمی و دینی برای پاسخگویی به مسائل اجتماعی و فرهنگی روز و حضور موثر در عرصه تبلیغ تربیت شوند.

وی همچنین بر توسعه فعالیت‌های بین‌المللی حوزه‌های علمیه تاکید کرد و افزود: افزایش توجه جهانی به معارف تشیع و گفتمان انقلاب اسلامی، فرصت ارزشمندی برای معرفی فرهنگ غنی اسلامی و شیعی در جهان ایجاد کرده و باید با تربیت طلاب فرهیخته، روزآمد و آشنا با مسائل بین‌المللی از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده کرد.