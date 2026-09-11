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ابوالفضل صحت، کشتیگیر کاشانی در وزن ۹۲ کیلوگرم، در رقابتهای انتخابی تیم ملی بااقتدار بهعنوان قهرمانی ایران دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کشتیگیر کاشانی با کسب عنوان قهرمانی مسابقات انتخابی کشتی فرنگی المپیک دانشآموزی، جواز حضور در رقابتهای جهانی ژیمنازیاد ۲۰۲۶ برزیل را به دست آورد.
ابوالفضل صحت، کشتیگیر آکادمی موحد لتحر کاشان، در رقابتهای انتخابی کشتی فرنگی المپیک دانشآموزی که در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد، در وزن ۹۲ کیلوگرم به عنوان قهرمانی رسید.
صحت در دیدار فینال با غلبه بر سید سامان حسینی از خراسان رضوی، علاوه بر کسب نشان طلا، سهمیه حضور در مسابقات جهانی ژیمنازیاد ۲۰۲۶ برزیل را به دست آورد.
کمیته فنی این رقابتها نیز با حضور چهرههای شناختهشده کشتی ایران از جمله پژمان درستکار، صادق گودرزی و حسن طهماسبی بر مسابقات نظارت داشت.