به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و تراکتور در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال امشب پنجشنبه ۱۹ شهریور در ورزشگاه پاس و با قضاوت موعود بنیادی‌فرد به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری یک بر صفر استقلال خوزستان به پایان رسید.





ترکیب ابتدایی استقلال خوزستان:

محمدامین رضایی، محمدمهدی احمدی، محمد اهل‌شاخه، علیرضا کرمی، فرزاد جعفری، حمید بوحمدان، عباس شرفی، امید محمدی فرحانی، عارف رستمی، جواد زرگان و سجاد بازگیر.

سرمربی: امیر خلیفه

ترکیب ابتدایی تراکتور تبریز:

علیرضا بیرانوند، صادق محرمی، شجاع خلیل‌زاده، محمد دانشگر، محمد نادری، سیدمهدی حسینی، اودیل خامروبکف، دانیال اسماعیلی‌فر، مسعود زائرکاظمینی، امیرحسین حسین‌زاده و شهریار مغانلو.

سرمربی: جواد نکونام





شهریار مغانلو خیلی زود توانست روی پاس اسماعیلی‌فر دروازه استقلال را باز کند، اما این گل به علت آفساید مردود اعلام شد.

برخلاف جریان بازی این تیم میزبان بود که در دقیقه ۵۳ موفق شد گلزنی کند، پاس پشت مدافعین با فرار از تله آفساید عارف رستمی همراه شد و این بازیکن موفق شد با یک ضربه زمینی دقیق دروازه تیم سابق خود تراکتور را باز کند.

مغانلو در دقیقه ۵۸ یک‌بار دیگر توانست گلزنی کند، اما این گل هم به دلیل آفساید مردود اعلام شد.

با این نتیجه تراکتور ۱۶ امتیاز در صدر جدول ماند و فاصله رقبا با این تیم کمتر شد، استقلال خوزستان نیز اولین برد فصل خود را کسب کرد و با ۶ امتیاز در رده چهاردهم ایستاد.