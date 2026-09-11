استاندار زنجان، به همراه مدیران دستگاه‌های اجرایی، در نشست ارتباط مستقیم مردمی سامد، در حدود یک‌ونیم ساعت به تماس ۲۰ نفر از شهروندان پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛در این نشست، مسائل و مطالبات شهروندان در حوزه‌های تسهیلات بانکی، تعاونی‌های مسکن، طرح‌های مدرسه‌سازی، اشتغال، ساخت مسکن و مشکلات واحد‌های تولیدی مطرح و بررسی شد.

استاندار زنجان در جریان این ارتباط مستقیم، دستورات لازم را برای پیگیری و رفع مشکلات مطرح‌شده از سوی شهروندان صادر کرد.

سامانه ۱۱۱ (پل ارتباط مردم و دولت) آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و درخواست‌های شهروندان است.