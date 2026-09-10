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واکنش مردم در اجتماعات شبانه به یک شکار دریایی

مردم در ادامه تجمعات شبانه خود از نیرو‌های مسلح کشورمان حمایت کرده و بر اتحاد و انسجام ملی تاکید کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۹- ۲۱:۱۰
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، قدرت نظامی ایران
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