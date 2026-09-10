دیدار تیم های شاهین خزر رودسر و مقاومت گلساپوش یزد در رودسر با ضربات پنالتی، با نتیجه 6 بر 3 به نفع تیم میهمان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در چهارچوب هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ساحلی ایران عصر دیروز دو تیم شاهین خزر رودسر و مقاومت گلساپوش یزد در مجموعه ورزشی شهدای شهرداری رودسر به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان وقتهای قانونی و وقت اضافه با تساوی دو دو به اتمام رسید و در ضربات پنالتی تیم میهمان توانست با نتیجه مجموع شش بر سه میزبان خود را شکست دهد.