به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنا براعلام روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، یک مجموعه دانش بنیان در صنعت کشاورزی مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، در حوزه طراحی و اجرای سازه‌های کشاورزی پیشرفته، گلخانه‌های ارتفاع‌بلند هوشمند و سیستم‌های اگروولتائیک فعالیت می‌کند. این مجموعه با تمرکز بر حل چالش‌های زیست‌محیطی و ناترازی انرژی، راهکار‌های نوینی را برای صنعت کشاورزی کشور ارائه کرده است.

یکی از دستاورد‌های مهم این شرکت، توسعه گلخانه‌های ارتفاع‌بلند هوشمند است که با طراحی خاص سازه‌ای، نیاز به سامانه‌های سرمایشی و تبخیری را به‌شدت کاهش داده و در برخی اقلیم‌ها به صفر می‌رساند. این فناوری در کنار استفاده از پرده‌های حرارتی هوشمند که به‌صورت خودکار عمل می‌کنند، توانسته است مصرف انرژی و آب را بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش داده و کارایی سامانه‌های اقلیمی گلخانه را به‌طور چشمگیری ارتقا دهد.

از دیگر نوآوری‌های این گروه، اجرای نت هاوس‌های (Net-house) چندلایه در کشور است که با هدف محافظت از باغات و کشت‌های زیر سایبان استفاده می‌شود و مصرف آب را ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش می‌دهد. همچنین، این شرکت به‌عنوان پیشگام در ساخت گلخانه‌های فتوولتائیک در کشور، سیستم‌های دو منظوره «اگروولتائیک» را عرضه می‌کند که همزمان با کشت محصولات کشاورزی، امکان تولید انرژی پاک و برق را از فضای سقف گلخانه فراهم می‌سازد.

به‌کارگیری این تجهیزات هوشمند و سازه‌های مدرن، گامی مؤثر در مسیر گذار از کشاورزی سنتی به صنعتی است که عالوه بر کاهش هزینه‌های جاری، پایداری تولید را در شرایط تغییرات اقلیمی تضمین می‌کند.