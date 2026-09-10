رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست از تدوین طرح نوسازی خودرو‌های پرتردد فعال در سکو‌های اینترنتی خبر داد و گفت: ۳۰ هزار و ۶۰۰ خودرو با پیمایش بیش از ۴ هزار کیلومتر در ماه در تهران شناسایی شده‌اند.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما احمد طاهری در گفت‌وگو با برنامه روی خط خبر با اشاره به نقش ناوگان حمل‌ونقل در آلودگی هوای کلانشهر‌ها اظهار کرد: بر اساس آخرین سیاهه انتشار، ناوگان حمل‌ونقل همچنان مهم‌ترین منبع انتشار آلودگی هوا در کلانشهر‌های کشور است و در تهران حدود ۶۰ درصد انتشار ذرات معلق و ۸۰ درصد انتشار آلاینده‌های گازی به این بخش مربوط می‌شود.

وی افزود: از مجموع انتشار ذرات معلق ناشی از حمل‌ونقل در تهران، خودرو‌های سواری حدود ۱۴ درصد، موتورسیکلت‌ها حدود ۱۰ درصد و تاکسی‌ها حدود ۷ تا ۸ درصد سهم دارند و در این میان، ناوگان فرسوده سهم قابل توجهی در انتشار آلاینده‌ها دارد.

طاهری با اشاره به وجود بیش از ۲۰ میلیون دستگاه ناوگان فرسوده در کشور گفت: حدود ۹۰ درصد موتورسیکلت‌های کشور فرسوده هستند و هر خودروی فرسوده به طور متوسط حدود ۹ برابر خودروی نوشماره مشابه خود آلایندگی ایجاد می‌کند و حدود دو برابر نیز سوخت مصرف می‌کند.

نوسازی خودرو‌های پرتردد با صرفه‌جویی سوخت

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه اسقاط کامل این حجم از خودرو‌های فرسوده در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، گفت: تمرکز طرح جدید بر ناوگان پرترددی است که بیشترین میزان مصرف سوخت و انتشار آلایندگی را دارد.

وی افزود: یکی از گروه‌های هدف، خودرو‌های سواری فعال در سکو‌های اینترنتی در کلانشهرهاست؛ به طوری که بر اساس بررسی‌های انجام شده، خودرو‌های سواری یکی از این سکو‌ها در تهران ماهانه حدود ۶۰ میلیون لیتر سوخت مصرف می‌کنند.

طاهری تأکید کرد: در طرحی که در کارگروه ملی آلودگی هوا ارائه و کلیات آن تصویب شد، پیش‌بینی شده است از محل صرفه‌جویی سوخت ناشی از جایگزینی خودرو‌های فرسوده با خودرو‌های برقی یا کم‌مصرف هیبریدی، تسهیلات نوسازی خودرو تأمین شود.

وی ادامه داد: برای خودرو‌های پرترددی که بیش از حدود ۴ هزار و ۵۰۰ کیلومتر در ماه پیمایش دارند، در صورت تحویل خودروی فرسوده و جایگزینی آن با خودروی برقی، تقریباً تمام تسهیلات از محل صرفه‌جویی سوخت بازپرداخت خواهد شد و راننده می‌تواند با پرداخت بسیار اندک یا حتی بدون پرداخت مستقیم، خودروی خود را نوسازی کند.

اجرای طرح ابتدا در تهران

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در تهران حدود ۳۰ هزار و ۶۰۰ خودرو با پیمایش بیش از ۴ هزار کیلومتر در ماه در سکو‌های اینترنتی شناسایی شده‌اند و اطلاعات پیمایش آنها نیز از طریق داده‌های این سکو‌ها قابل بررسی است.

وی افزود: پس از نهایی شدن طرح، فراخوان رانندگان از طریق سکو‌های فعال انجام می‌شود و فرآیند نوسازی به صورت «کلید به کلید» خواهد بود تا فعالیت رانندگان متوقف نشود.

طاهری با اشاره به تصویب کلیات طرح در کارگروه ملی آلودگی هوا اظهار کرد: مقرر شده جزئیات طرح در مدت کوتاهی با همکاری سازمان بهینه‌سازی و بهره‌وری انرژی، وزارت نفت، شرکت ملی پالایش و پخش، سازمان حفاظت محیط زیست و سکو‌های اینترنتی نهایی شود.

وی گفت: برنامه‌ریزی اولیه برای اجرای این طرح در تهران است و پس از آغاز، امکان توسعه آن به سایر شهر‌ها نیز بررسی خواهد شد.

ورود ۵۰۰ اتوبوس برقی به ناوگان تهران

طاهری همچنین با اشاره به روند نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران اظهار کرد: تا پیش از ورود ناوگان جدید، تقریباً تمام ناوگان اتوبوسرانی تهران فرسوده بود، اما طی دو سال گذشته با ورود ناوگان جدید و برقی، میزان فرسودگی کاهش یافته و حدود ۵۰۰ اتوبوس برقی نیز به ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران اضافه شده است.

وی تأکید کرد: نوسازی ناوگان فرسوده همزمان می‌تواند به کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف سوخت کمک کند و از این رو باید در سیاستگذاری‌های مرتبط با آلودگی هوا و ناترازی سوخت مورد توجه قرار گیرد.