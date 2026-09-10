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مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایعدستی لرستان گفت: عملیات حفاظت و مرمت پل تاریخی سیاهپله استان با بیش از هزار سال قدمت، آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،عطا حسنپور اظهار کرد: عملیات حفاظت و مرمت پل تاریخی سیاهپله در مرز لرستان و ایلام آغاز شده است.
وی افزود: لرستان از جمله استانهای کشور است که بیشترین پلهای تاریخی را در خود جای داده و پلهای تاریخی کشکان، کلهر، پلدختر، شاپوری، گاومیشان، چالانچولان، افرینه، قلعهحاتم، آذر و سیاهپله از جمله این بناهای ارزشمند سنگی به شمار میروند.
مدیرکل میراث فرهنگی لرستان بیان کرد:پل تاریخی سیاهپله که بر روی رودخانه و در مرز استانهای لرستان و ایلام قرار دارد، یکی از مهمترین پلهای تاریخی استان محسوب میشود.
حسن پور با اشاره به دشواری دسترسی به این پل تاریخی، بیان کرد: به دلیل شرایط نامناسب مسیر دسترسی و صعبالعبور بودن آن، اجرای عملیات مرمتی و حفاظتی در پل سیاهپله با دشواریهای زیادی همراه است.
وی گفت: با وجود این دشواریها و در راستای وظایف سازمانی، امسال با استفاده از محل اعتبارات ملی، عملیات حفاظت و مرمت این بنای تاریخی آغاز شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی لرستان خاطرنشان کرد:از زمان ساخت پل سیاهپله که حدود یک هزار سال از آن میگذرد، تنها سه فصل عملیات حفاظت و مرمت بر روی این بنا انجام شده است.
حسن پور ادامه داد: امیدواریم در فصل سوم عملیات مرمت، با بهرهگیری از توان تیمهای فنی و تخصصی، اقدامات حفاظتی و مرمتی پل تاریخی سیاهپله به شکل مطلوب پیش برود تا از تخریب بیشتر این اثر فاخر جلوگیری شود.
وی گفت:در این مرحله از عملیات، استحکامبخشی سطح گذر، بخشهایی از بدنه پل، سطح آبشکن و همچنین بستر پل در دستور کار قرار دارد.