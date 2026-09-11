به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ یک شرکت دانش‌بنیان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان موفق شده با طراحی دستگاه سورتینگ به کمک پردازش تصویری محصولات گلخانه‌ای مانند فلفل‌دلمه‌ای، گوجه و خیار را به‌صورت خودکار پردازش و دسته‌بندی می‌کند.

یکی از شرکت‌های عضو شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، در زمینه طراحی و ساخت ماشین‌آلات و خطوط کامل فرآوری محصولات کشاورزی و صنعتی فعالیت می‌کند. این مجموعه دانش‌بنیان با تکیه بر توان مهندسی داخلی، به طراحی تجهیزات پیشرفته در حوزه‌های مختلف از جمله صنایع غذایی و گلخانه‌ای می‌پردازد.

یکی از فناوری‌های شاخص این شرکت، دستگاه سورتینگ به کمک پردازش تصویری است که با هدف ارتقای فرآیند‌های پس از برداشت در گلخانه‌ها طراحی شده است. این دستگاه به‌جای روش‌های سنتی و دستی، با استفاده از سیستم‌های بینایی ماشین، محصولات گلخانه‌ای مانند فلفل‌دلمه‌ای، گوجه و خیار را به‌صورت خودکار پردازش و دسته‌بندی می‌کند.

مهم‌ترین مزیت این فناوری، افزایش سرعت و دقت در بسته‌بندی است به‌طوری‌که این دستگاه در هر ثانیه ۳ تا ۴ محصول را در چهار شاخص رنگ، سایز و ابعاد، آلودگی‌های سطحی و بیماری‌های داخلی پردازش می‌کند. ظرفیت عملیاتی این دستگاه از ۱ تا ۲ تن در ساعت قابل ارتقا بوده و مشتریان می‌توانند متناسب با نیاز خود، ماژول‌های پردازشی دستگاه را سفارشی‌سازی کنند.

استفاده از این سامانه‌های هوشمند، گامی مهم در جهت جایگزینی روش‌های سنتی با فناوری‌های خودکار است که ضمن کاهش خطا‌های انسانی، بهره‌وری خطوط بسته‌بندی گلخانه‌ها را به‌شکل چشمگیری افزایش داده و ارزش افزوده محصول نهایی را ارتقا می‌دهد.

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با حدود ۸۰۰ شرکت دانش‌بنیان و فناور، بزرگ‌ترین اجتماع شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور محسوب شده و ظرفیت‌های بسیاری برای رفع نیاز‌های فناورانه صنایع دارد.