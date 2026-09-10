به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ بر اساس اعلام روابط عمومی باشگاه ملوان بندرانزلی و به نقل از سازمان لیگ فوتبال ایران، دیدار تیم‌های ملوان بندرانزلی و فولاد خوزستان از هفته هفتم لیگ برتر که قرار بود عصر یکشنبه ۲۲ شهریور برگزار شود، به دلیل حضور تعدادی از بازیکنان لیگ برتری در اردوی تیم ملی فوتبال امید لغو شد.

زمان جدید برگزاری این دیدار از سوی سازمان لیگ اعلام خواهد شد.