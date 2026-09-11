به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این دختران پس از اقامه نماز صبح در کنار قبور پاک و مطهر شهدا جشن تکلیف گرفتند.

حضور در کنار محدثه سادات دختری که بسیار به ادای فریضه نماز حساس بود شروع با برکتی برای دوران تکلیف این نوگلان است.

محدثه سادات شهید جنگ تحمیلی سوم در دست نوشته‌ای که از او به جا مانده نوشته است: نماز صبح دیر نشود این کودک ۸ ساله تمامی نمازهایش را می خوانده اما دشمن صهیونی آمریکایی با ریختن خون پاکش نتوانستند نور حقیقت را خاموش کنند و حالا او چراغ روشنی در مسیر حق و حقیقت است.