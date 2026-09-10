فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده از توقیف یک دستگاه کامیون و کشف ۳ هزار و ۹۰۰ لیتر سوخت قاچاق به ارزش ۴ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرهنگ علی یوسفخانی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان خدابنده در محور محمود آباد این شهرستان به یک دستگاه خودروی کامیون مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی با اشاره به همکاری پاسگاه انتظامی محمود آباد و کلانتری ۱۳ خدابنده در این ماموریت افزود: با هماهنگی قضایی و در بازرسی از خودروی مذکور، ۳ هزار و ۹۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق از آن کشف و ضبط شد.

این مقام انتظامی ارزش سوخت قاچاق مکشوفه را ۴ میلیارد ریال برآورد و خاطر نشان کرد: در این رابطه خودرو توقیف و به همراه متهم با تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مرجع قضائی شد.