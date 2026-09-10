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فرمانده انتظامی آران و بیدگل سرهنگ قدرت الله صالحان از توقیف ۲۱ دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه خودرو در ۷۲ ساعت محلمحور در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرهنگ قدرت الله صالحان گفت:۲۱ موتورسیکلت فاقد پلاک، دارای تخلفات رانندگی و اگزوزهای ناهنجار و ایجادکننده آلودگی صوتی توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.
وی افزود:همچنین در جریان اجرای طرح، ۳ معتاد دستگیر و مقادیری مواد مخدر سنتی و صنعتی از آنان کشف شد که متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.