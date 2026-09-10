به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن کامل اطلاعیه نیروی دریایی سپاه بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

اطلاعیه نیروی دریایی سپاه در انهدام شمپاد ارتش تروریستی آمریکا در تنگه هرمز

والحمدلله، قاصم الجبارین و مبیر الظالمین

ملت رشید و به‌پاخاسته ایران اسلامی؛ ارتش تروریست و متجاوز آمریکایی طی روزهای گذشته، از ترس نزدیک شدن و رویارویی با رزمندگان مجاهد اسلام، اقدام به اعزام شناورهای بدون‌سرنشین خود به تنگه هرمز نموده است.

نیروی دریایی سپاه، به مدد خداوند متعال، یک فروند از شناورهای بدون‌سرنشین (شمپاد) دشمن، با شماره بدنه ۵۸۳۸ و از نوع «سیل‌درون»، را در ورودی تنگه راهبردی هرمز مورد اصابت قرار داد و در اجرای مأموریت تجاوزکارانه خود ناکام گذاشت.

نیروی دریایی سپاه با قاطعیت اعلام می‌کند: تنگه هرمز مسدود و تحت کنترل هوشمند و اشراف اطلاعاتی ما بوده و هرگونه حضور خصمانه در این تنگه راهبردی مورد هدف قرار می‌گیرد.

وَ مَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ

باید بدانید که Saildrone Explorer یا شمپاد یک USV حدوداً ۷ متری و مداومت‌بالاست که برای مأموریت‌های شناسایی، مراقبت و آگاهی محیطی دریایی (MDA) به دوربین‌ها، سامانه‌های ارتباطی و حسگرهای مختلف مجهز می‌شود.

این شناور پیش از این در منطقه توسط ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا و Task Force 59 به‌کار گرفته می‌شد؛ یگانی که مرکز فعالیت آن در بحرین قرار داشت و مأمور توسعه شبکه شناورهای بدون‌سرنشین و هوش مصنوعی نیروی دریایی آمریکا بود.

پایگاه دریایی آمریکا در بحرین در جریان جنگ هدف حملات ایران قرار گرفت و از رده خارج شد! اکنون Saildrone توسط یگان مستقر در محور خصب عمان استفاده می شود.