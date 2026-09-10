بیش از ۵ هزار بسته تحصیلی هر کدام شامل ۲۴ قلم از جمله: انواع دفتر، مداد، خودکار، مدادتراش، مداد رنگی و غیره به ارزش هر بسته بیش از ۵ میلیون تومان برای توزیع در بین دانش آموزان کم بضاعت مشهد تهیه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاونت محرومیت زدایی قرارگاه شهید برونسی مشهد گفت: پنج هزار و ۱۶۸ بسته در راستای حمایت از دانش آموزان کم برخوردار به عنوان هدیه مقام معظم رهبری آماده توزیع شده است.

سرهنگ علی محمد اسلامی نژاد افزود: این بسته ها به همت قرارگاه مرکزی محرومیت زدایی جهاد سازندگی، قرارگاه شهید برونسی، ناحیه های مقاومت بسیج، گروههای جهادی و سازمان های خیریه و مردم نهاد تهیه شده است.